Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Πέμπτης, 13 Νοεμβρίου, στην Τουρκία, καθώς τα ίχνη ενός πυροσβεστικού αεροσκάφους, που βρισκόταν σε πτήση πάνω από την Κροατία, χάθηκαν ξαφνικά. Λίγη ώρα αργότερα, διαπιστώθηκε πως το αεροπλάνο συνετρίβη και εν συνεχεία, ο πιλότος εντοπίστηκε νεκρός.

Τα ίχνη του εξαφανίστηκαν από τα ραντάρ το απόγευμα, ενώ επέστρεφε στο αεροδρόμιο της Ριέκα, στην Κροατία, από όπου είχε απογειωθεί με προορισμό το Ζάγκρεμπ.

H ομάδα έρευνας και διάσωσης εντόπισε το αεροσκάφος και επιβεβαίωσε ότι ο πιλότος έχει χάσει τη ζωή του. Τα συντρίμμια του εντοπίστηκαν κοντά στην πόλη Σένι της Κροατίας, όπως ανακοίνωσε ο Τούρκος υπουργός Γεωργίας και Δασών, Ιμπραήμ Γιουμακλί.

«Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια του πιλότου μας και στο δασικό σώμα», δήλωσε ο Γιουμακλί, σημειώνοντας ότι οι Αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση των αιτίων της συντριβής.

Η αρχική ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας και Δασοκομίας σχετικά με το συμβάν:

«Δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη AT802 που ανήκουν στη Γενική Διεύθυνση Δασών μας αναχώρησαν από τα Δαρδανέλλια την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου στις 10:24 π.μ. για προγραμματισμένη συντήρηση στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας. Λόγω μετεωρολογικών συνθηκών, τα δύο αεροσκάφη πέρασαν τη νύχτα στο αεροδρόμιο Ρέτζικα της Κροατίας.

Μετά την απογείωσή τους για το αεροδρόμιο του Ζάγκρεμπ σήμερα (Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025) στις 5:38 μ.μ. ώρα Τουρκίας, επέστρεψαν στο αεροδρόμιο Ρέτζικα λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής επιστροφής, ένα από τα αεροσκάφη μας προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ρέτζικα, αλλά η ασύρματη επαφή με το άλλο αεροσκάφος χάθηκε στις 6:25 μ.μ. ώρα Τουρκίας.

Ξεκίνησαν προσπάθειες έρευνας και διάσωσης σε συντονισμό με κροατικές μονάδες για τον εντοπισμό του πιλότου μας που ήταν επικεφαλής και του αεροσκάφους.

Θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε το κοινό μόλις διευκρινιστούν οι λεπτομέρειες σχετικά με το θέμα».