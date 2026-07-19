Στόχος ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων έγινε σήμερα ένα εμπορικό πλοίο τουρκικών συμφερόντων, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πέντε μέλη του πληρώματος. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από το Πολεμικό Ναυτικό της Ουκρανίας, οι αρχές αναζητούν ακόμα πέντε ναυτικούς, η τύχη των οποίων παραμένει αβέβαιη.

While the world is still responding to Russia’s brutal overnight attack on Kyiv, Moscow continues its campaign of terror throughout the day. Russia has now struck a civilian vessel navigating Ukraine’s maritime corridor. The crew included citizens of Syria and India. A Ukrainian… pic.twitter.com/pbzuRtI2yI — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 19, 2026

Το συγκεκριμένο πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου (bulk carrier) ήταν έμφορτο με σιτηρά. Η επίθεση σημειώθηκε με τη χρήση τριών πυραύλων κρουζ, τη στιγμή που το σκάφος επιχειρούσε να απομακρυνθεί ασφάλεια από την περιοχή των πολεμικών επιχειρήσεων.

Από το σημείο του συμβάντος διασώθηκαν συνολικά οκτώ άτομα. Οι διασωθέντες απομακρύνθηκαν άμεσα από το φλεγόμενο πλοίο και διακομίστηκαν σε νοσοκομειακή μονάδα της Οδησσού, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Ακόμη δεν έχει υπάρξει αντίδραση της Τουρκίας ή της Ρωσίας για την επίθεση.