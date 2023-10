Φορτηγό πλοίο με σημαία Τουρκίας προσέκρουσε σήμερα σε νάρκη στη Μαύρη Θάλασσα, ανοικτά των ρουμανικών ακτών, με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιά περιορισμένης έκτασης, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, υπογραμμίζοντας ότι το πλήρωμα είναι ασφαλές.

Η βρετανική ασφαλιστική εταιρία Ambrey, επικαλούμενη καλά πληροφορημένες πηγές, ανέφερε πως το πλοίο προσέκρουσε σε θαλάσσια νάρκη 11 ναυτικά μίλια βόρεια των ακτών της Σούλινα, στη Ρουμανία.

