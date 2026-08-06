Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, δήλωσε ότι υπάρχει πιθανότητα να επιτευχθεί, ακόμα και εντός της ημέρας, μια ενδιάμεση συμφωνία σχετικά με το Στενό του Ορμούζ, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Σύρο ομόλογό του, Ασάντ αλ Σαϊμπάνι.

Όπως ανέφερε, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών ενδέχεται να καταλήξουν σε θετική έκβαση, επισημαίνοντας ότι το ζήτημα του Στενού παραμένει σύνθετο και απαιτεί διευθέτηση τεχνικών λεπτομερειών, με το Ομάν να διαδραματίζει σημαντικό διαμεσολαβητικό ρόλο. Σύμφωνα με τον ίδιο, βρίσκεται υπό εξέταση ο τρόπος, η διάρκεια και ο μηχανισμός που θα διασφαλίσουν τη διατήρηση της ναυσιπλοΐας.

Ο Φιντάν υπογράμμισε ότι εξετάζεται μια μεταβατική συμφωνία διάρκειας 60 ημερών, η οποία θα επιτρέψει τη συνέχιση της ροής πετρελαίου, αποτρέποντας αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας, ενώ παράλληλα θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια μόνιμη συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.

Παράλληλα, σημείωσε ότι στο πυρηνικό ζήτημα υπάρχουν ήδη κατ’ αρχήν συγκλίσεις. Όπως είπε, εφόσον Ιράν και ΗΠΑ επιδείξουν πολιτική βούληση, μπορεί να επιτευχθεί συνολική και διαρκής συμφωνία, με βασική προϋπόθεση όμως την επίλυση του ζητήματος του Στενού του Ορμούζ.

«Ο Νετανιάχου υπονομεύει τις ειρηνευτικές προσπάθειες»

Αναφερόμενος στο Ισραήλ, ο Τούρκος υπουργός κατηγόρησε την κυβέρνηση Νετανιάχου ότι υπονομεύει τις ειρηνευτικές προσπάθειες και επιδιώκει τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη Γάζα. Εκτίμησε, ωστόσο, ότι ο στόχος αυτός δεν θα επιτευχθεί, τονίζοντας πως οι κάτοικοι της Γάζας θα παραμείνουν και θα συνεχίσουν να οικοδομούν το μέλλον τους στην περιοχή.

Επιπλέον, υποστήριξε ότι το Ισραήλ έχει εντείνει τις επιχειρήσεις του στη Δυτική Όχθη και την Ιερουσαλήμ, ενώ χαρακτήρισε τις ισραηλινές ενέργειες κατά της Συρίας ως σοβαρή απειλή για τη σταθερότητα της χώρας. Κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στο Τελ Αβίβ, ζητώντας τον σεβασμό της συριακής κυριαρχίας και την τήρηση της Συμφωνίας Αποδέσμευσης Δυνάμεων του 1974.

Κλείνοντας, ο Φιντάν τόνισε ότι η ασφάλεια και η ευημερία της Συρίας συνδέονται άμεσα με την ασφάλεια της Τουρκίας. Όπως ανέφερε, η σταθερότητα σε πόλεις όπως η Δαμασκός, το Χαλέπι και η Χάμα έχει θετικό αντίκτυπο σε τουρκικές πόλεις, ενώ κάθε αποσταθεροποιητική εξέλιξη στη Συρία επηρεάζει και την Τουρκία. Για τον λόγο αυτό, πρόσθεσε, η Άγκυρα θα ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία της με τη Δαμασκό στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας.