Με πανηγυρικούς τίτλους, αναφορές σε «ιστορική ανατροπή» και οξείες αιχμές κατά της Ελλάδας και της Κύπρου υποδέχθηκαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης να εγκρίνει το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019.

Τα δημοσιεύματα στην Άγκυρα παρουσιάζουν την εξέλιξη ως διπλωματικό θρίαμβο που ανατρέπει τους σχεδιασμούς της Αθήνας στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ επαναφέρουν στο προσκήνιο τα σενάρια για επέκταση των τουρκικών σεισμικών ερευνών και γεωτρήσεων νότια της Κρήτης.

Πανηγυρισμοί στον τουρκικό Τύπο και βολές κατά της Αθήνας

Η απόφαση του Κοινοβουλίου της ανατολικής Λιβύης να επικυρώσει τη συμφωνία οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών του 2019, έπειτα από επτά χρόνια αρνήσεων, προκάλεσε κύμα ικανοποίησης στα τουρκικά ΜΜΕ.

Τα κυριότερα δημοσιεύματα εστίασαν στα εξής:

Akşam: Mε τον τίτλο «Ιστορικό βήμα στην Ανατολική Μεσόγειο! Η Λιβύη ενέκρινε τη συμφωνία με την Τουρκία», χαρακτήρισε την απόφαση ως καθοριστική ενίσχυση των τουρκικών θέσεων.

OdaTV: Έκανε λόγο για « ιστορικό σημείο καμπής » και « κατάρρευση των μονομερών υπολογισμών της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας » , ισχυριζόμενο προκλητικά ότι το μνημόνιο βασίζεται στο Διεθνές Δίκαιο και την αρχή της ευθυδικίας, αγνοώντας παντελώς την επήρεια των ελληνικών νησιών.

Sabah: Υποστήριξε ότι η επικύρωση συνιστά πλήγμα για την ελληνική διπλωματία, η οποία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είχε ασκήσει πιέσεις στην πλευρά του Χαλίφα Χαφτάρ για να αποτρέψει την έγκριση.

Η στροφή της ανατολικής Λιβύης

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από τη Yeni Şafak στη μεταστροφή του Κοινοβουλίου της ανατολικής Λιβύης, η οποία χαρακτηρίστηκε ως «στρατηγική κίνηση».

Το τουρκικό δημοσίευμα υπενθύμισε ότι η αρχική συμφωνία του 2019 είχε συναφθεί αποκλειστικά με την τότε κυβέρνηση της Τρίπολης, συναντώντας τη σφοδρή αντίδραση του πρώην Προέδρου της λιβυκής Βουλής, Αγκίλα Σάλεχ.

Η αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών και η προσέγγιση της Άγκυρας με το στρατόπεδο της Βεγγάζης εκτιμάται από τα τουρκικά Μέσα ότι ανοίγει πλέον τον δρόμο για απρόσκοπτη πολιτική και ενεργειακή συνεργασία.

Στο στόχαστρο οι υδρογονάνθρακες και οι έρευνες νότια της Κρήτης

Στο ενεργειακό σκέλος, το Habertürk και η Daily Sabah συνέδεσαν άμεσα την πολιτική απόφαση με τους σχεδιασμούς για νέες έρευνες υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο:

Συμφωνία TPAO – NOC: Υπενθυμίζεται η συμφωνία της 25ης Ιουνίου 2025 μεταξύ της τουρκικής κρατικής εταιρείας πετρελαίου TPAO και της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου της Λιβύης (NOC) για 2D σεισμικές έρευνες σε τέσσερις θαλάσσιες περιοχές. Μνημόνιο 2022: Επαναφέρεται το μνημόνιο συνεργασίας του 2022 που στοχεύει στη διευκόλυνση γεωτρήσεων από τουρκικές εταιρείες. Αμφισβήτηση της συμφωνίας με τη Chevron: Δημοσιεύματα υπενθυμίζουν τις ενστάσεις που είχε διατυπώσει το Τουρκικό Υπουργείο Άμυνας τον Φεβρουάριο του 2026 απέναντι στις έρευνες της ελληνικής πλευράς με τη Chevron νότια της Κρήτης, προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι παραβιάζονται τα θαλάσσια δικαιώματα της Λιβύης.

Παρά τον πανηγυρικό τόνο των τουρκικών ΜΜΕ, η Αθήνα ξεκαθαρίζει σε όλους τους τόνους ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο παραμένει παράνομο, άκυρο και ανυπόστατο, καθώς παραβιάζει κατάφωρα το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) και στερείται οιασδήποτε νομικής βάσης.