Με ευρεία πλειοψηφία εγκρίθηκε την Πέμπτη (26/11) από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το καταδικαστικό ψήφισμα για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, με το οποίο ζητείται η επανεξέταση της χρηματοδοτικής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία και τη Λιβύη, καθώς και η εξέταση ενδεχόμενων περιοριστικών μέτρων σε βάρος προσώπων ή οντοτήτων που εμπλέκονται στην εφαρμογή της συμφωνίας.

Την έγκριση του ψηφίσματος γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νικόλας Φαραντούρης, επισημαίνοντας ότι η σχετική πρωτοβουλία προωθήθηκε από τους ευρωβουλευτές του κόμματος και την ευρωομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D).

Ο κ. Φαραντούρης χαρακτήρισε την απόφαση «ηχηρή απάντηση» απέναντι στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι δημιουργεί νέα δεδομένα για την ελληνική διπλωματία.

Επανεξέταση της χρηματοδότησης προς Τουρκία και Λιβύη

Μία από τις βασικές προβλέψεις του ψηφίσματος αφορά τη χρηματοδοτική συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις δύο χώρες.

Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξετάσει τα χρηματοδοτικά προγράμματα προς την Τουρκία και τη Λιβύη, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ευρωπαϊκοί πόροι δεν χρησιμοποιούνται για δραστηριότητες που σχετίζονται με την εφαρμογή του μνημονίου και παραβιάζουν κυριαρχικά δικαιώματα κρατών-μελών.

Όπως αναφέρει ο Νικόλας Φαραντούρης, το ψήφισμα προβλέπει επίσης τη δυνατότητα αναστολής ή ανακατεύθυνσης συγκεκριμένων χρηματοδοτήσεων, εφόσον αυτές συνδέονται με τέτοιου είδους ενέργειες.

Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι οποιαδήποτε σχετική απόφαση θα πρέπει να λαμβάνεται εντός του ισχύοντος ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη συνέχιση της ανθρωπιστικής βοήθειας και της υποστήριξης προς τον άμαχο πληθυσμό.

Στο τραπέζι η εξέταση στοχευμένων κυρώσεων

Το ψήφισμα περιλαμβάνει ακόμη πρόσκληση προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής στοχευμένων περιοριστικών μέτρων.

Τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να αφορούν πρόσωπα ή οντότητες που ευθύνονται για ενέργειες εφαρμογής του τουρκολιβυκού μνημονίου, εφόσον οι συγκεκριμένες δραστηριότητες παραβιάζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα κρατών-μελών.

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι με τη συγκεκριμένη πρόβλεψη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά από τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση ανάλογων ενεργειών.

Η απόφαση δεν συνεπάγεται την άμεση επιβολή κυρώσεων, αλλά καλεί το αρμόδιο Συμβούλιο να αξιολογήσει τη δυνατότητα λήψης τους, σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναφορά στον Great Sea Interconnector

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στην προστασία κρίσιμων ενεργειακών υποδομών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Νικόλας Φαραντούρης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Κομισιόν και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να διασφαλίσουν ότι οι ευρωπαϊκές συμφωνίες, τα προγράμματα και οι χρηματοδοτικές αποφάσεις δεν διευκολύνουν την υλοποίηση των θαλάσσιων αξιώσεων που απορρέουν από το τουρκολιβυκό μνημόνιο και χαρακτηρίζονται παράνομες.

Παράλληλα, γίνεται ειδική αναφορά στην ανάγκη προστασίας των υποδομών ενεργειακού και στρατηγικού ενδιαφέροντος στην περιοχή.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται ο Great Sea Interconnector, το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, το οποίο θεωρείται σημαντικό για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το ψήφισμα καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει τα αναγκαία μέτρα για τη διαφύλαξη τέτοιων υποδομών, αναγνωρίζοντας τη σημασία τους για την ευρωπαϊκή ενεργειακή ανθεκτικότητα.

Φαραντούρης: «Ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί στα χέρια της ελληνικής κυβέρνησης»

Σχολιάζοντας την υπερψήφιση του ψηφίσματος, ο Νικόλας Φαραντούρης υποστήριξε ότι πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί από την Αθήνα.

Ο ευρωβουλευτής χαρακτήρισε την απόφαση «ηχηρή απάντηση», προσθέτοντας ότι αποτελεί «ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί στα χέρια της Ελληνικής Κυβέρνησης, το οποίο εύχομαι να μην χαραμίσει».

Με τη συγκεκριμένη τοποθέτηση, ο κ. Φαραντούρης υπογραμμίζει την ανάγκη αξιοποίησης του ψηφίσματος στο πλαίσιο των ελληνικών διπλωματικών πρωτοβουλιών και των συζητήσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το διπλωματικό υπόβαθρο της απόφασης

Η υπερψήφιση του ψηφίσματος έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019 βρίσκεται εκ νέου στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης αφορά την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών και έχει προκαλέσει την αντίδραση της Ελλάδας, η οποία υποστηρίζει ότι παραβιάζει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και αγνοεί τα δικαιώματα των ελληνικών νησιών.

Η συζήτηση αναζωπυρώθηκε μετά την έγκριση του μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, τον Οκτώβριο του 2026.

Η Αθήνα έχει επανειλημμένα απορρίψει τη συμφωνία, ενώ και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκφράσει την αντίθεσή της στις θαλάσσιες αξιώσεις που απορρέουν από αυτήν.

Με το νέο ψήφισμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επαναφέρει το ζήτημα σε ευρωπαϊκό θεσμικό επίπεδο, ζητώντας συγκεκριμένες ενέργειες από την Επιτροπή και το Συμβούλιο.

Παρότι τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν συνεπάγονται αυτομάτως την επιβολή κυρώσεων ή την αλλαγή της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, αποτυπώνουν την πολιτική θέση του Σώματος και ασκούν πίεση στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για τη λήψη αποφάσεων.