Σκηνές που θύμιζαν κινηματογραφική καταδίωξη εκτυλίχθηκαν στην επαρχία της Γκαζιαντέπ, στη νοτιοανατολική Τουρκία, όταν ένας 58χρονος οδηγός ταξί κατάφερε να αφοπλίσει τον ένοπλο άνδρα που τον κρατούσε όμηρο, βάζοντας τέλος σε μια αιματηρή καταδίωξη στους δρόμους της πόλης.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό ξεκίνησε στην περιοχή Αραμπάν, όταν ο 31χρονος Σεμίχ Τ. και η 36χρονη σύντροφός του, Γκιουλμπαχάρ Υ., επιβιβάστηκαν σε ταξί και υπό την απειλή κοντόκανου κυνηγετικού όπλου κράτησαν όμηρο τον οδηγό, Ραμαζάν Γιλντιρίμ.

Οι δύο δράστες, ανάγκασαν τον οδηγό να ακολουθεί τις εντολές τους, ενώ προσπαθούσαν να διαφύγουν από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Η αστυνομία εξαπέλυσε καταδίωξη που διήρκεσε αρκετά χιλιόμετρα και έφτασε μέχρι την είσοδο του κέντρου της Γκαζιαντέπ. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο ένοπλος άνοιξε πυρ από το εσωτερικό του ταξί εναντίον των αστυνομικών που ακολουθούσαν το όχημα, προκαλώντας πανικό σε οδηγούς και περαστικούς.

Βίντεο από κινητά τηλέφωνα και κάμερες ασφαλείας καταγράφουν πολίτες να εγκαταλείπουν έντρομοι τα αυτοκίνητά τους για να προστατευθούν από τους πυροβολισμούς.

🇹🇷 In Turkey, a taxi driver heroically disarmed a heavily armed criminal who was holding him hostage In the city of Gaziantep, a couple hijacked a 58-year-old taxi driver at gunpoint using a pump-action shotgun. During the chase, the suspect fired at police officers from… pic.twitter.com/SI7GIZBaOx — Visegrád 24 (@visegrad24) May 11, 2026

Η κρίσιμη στιγμή ήρθε όταν οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το ταξί λόγω της αυξημένης κίνησης. Τη στιγμή που ο δράστης ετοιμαζόταν να πυροβολήσει ξανά προς τους αστυνομικούς από κοντινή απόσταση, ο 58χρονος οδηγός βρήκε την ευκαιρία να αντιδράσει.

Με μια αιφνιδιαστική κίνηση άρπαξε την καραμπίνα από τα χέρια του απαγωγέα, δίνοντας στους αστυνομικούς τον χρόνο να εισβάλουν στο όχημα και να συλλάβουν τους δύο υπόπτους.

Ο ίδιος ο οδηγός ταξί, μιλώντας αργότερα στα τουρκικά ΜΜΕ, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές: «Τη στιγμή που πήγε να πυροβολήσει έναν αστυνομικό, κράτησα το όπλο από μπροστά για να εμποδίσω τη βολή και προσπάθησα με όλη μου τη δύναμη να του το πάρω από τα χέρια».

Ο Ραμαζάν Γιλντιρίμ τραυματίστηκε ελαφρά στο δάχτυλο κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, χωρίς ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν υπό ισχυρή αστυνομική συνοδεία στις αρχές, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τα ακριβή κίνητρα της απαγωγής και της ένοπλης επίθεσης.