Η Τουρκία διεξάγει συνομιλίες με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία για την αγορά μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter, δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, τονίζοντας πως οι δύο χώρες προσπαθούν να πείσουν τη Γερμανία για την πώληση. Για τους ρωσικούς πύραυλους S-400, δήλωσε ότι η Άγκυρα θα τους χρησιμοποιήσει όταν τους χρειαστεί.

🇹🇷🇬🇧🇪🇸 | Turkey intends to purchase 40 Eurofighter Typhoon fighter jets from the UK and Spain, Turkish Minister of National Defense Yaşar Güler announced. https://t.co/GOQslzTHtr pic.twitter.com/100Fkfd2K7

«Θα αγοράσουμε 40 από τα αεροσκάφη Block-70 Viper έτοιμα και 79 από αυτά θα κατασκευαστούν από εμάς στο δικό μας εργοστάσιο της TUSAS. Καταβάλλουμε προσπάθειες για (την απόκτηση) Eurofighter. Βρισκόμαστε σε συζητήσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία. Τόσο το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και η Ισπανία λένε “ναι” και προσπαθούν να πείσουν τη Γερμανία. Αυτοί προσπαθούν, όχι εμείς. Εάν είναι δυνατόν, σχεδιάζουμε να αγοράσουμε 40 Eurofighter από εκεί», δήλωσε ο Γιασάρ Γκιουλέρ, απαντώντας σε ερωτήσεις μελών της Επιτροπής Προϋπολογισμού της τουρκικής βουλής.

The Turkish Minister of Defense Yaşar Güler today announced that Ankara has reached an agreement with Spain and the UK to purchase 40 Eurofighter Typhoon jets. There are also discussions to purchase jets from Germany, according to T24. https://t.co/C1uRaxZakr

Ο ίδιος ανέφερε πως «υπήρξε ένα ερώτημα σχετικά με το αν τα μαχητικά αεροσκάφη που διαθέτουμε είναι σε θέση να εκπληρώνουν τις αποστολές που είμαστε υποχρεωμένοι να εκτελούμε. Τα F-16 και τα F-4 που έχουμε επαρκούν για τις αποστολές που θα εκτελέσουμε», ωστόσο -όπως είπε- «κοιτάμε μπροστά, είχαμε αρχικά υποβάλει αίτημα για F-35», αλλά υπήρξαν κάποια προβλήματα.

NEW: Something that seems likely to come up during the Turkish President’s trip to #Germany tomorrow.

Turkish Defence Minister Yaşar Güler has told a parliamentary committee today that #Turkiye is planning to buy 40 Eurofighter jets – but #Germany still needs to be convinced.… pic.twitter.com/EEpcMg4Hg8

