Επιμέλεια: Δημήτρης Κουμουρτζής

Ο βασιλιάς Κάρολος αψήφησε τις δύσκολες καιρικές συνθήκες και γιόρτασε τα 77α γενέθλιά του στη νότια Ουαλία με καταρρακτώδη βροχή. Συνοδευόμενος από τη βασίλισσα Καμίλα, ο Βρετανός μονάρχης τίμησε τη ξεχωριστή αυτή ημέρα κόβοντας μια περίτεχνα διακοσμημένη τούρτα σε σχήμα κάστρου, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε ένα μεγαλοπρεπές κτίριο του 19ου αιώνα.

Τα γενέθλια του μονάρχη δεν ήταν η μόνη αφορμή για εορτασμό, καθώς το Κάστρο Cyfartha συμπληρώνει τα 200 χρόνια από την κατασκευή του. Οι παρευρισκόμενοι τραγούδησαν το «Χρόνια Πολλά», χρησιμοποιώντας το «Your Majesty» στη θέση του ονόματός του, προτού τον προσκαλέσουν να κόψει την τούρτα.

What a cake! 😍🏰 King Charles is wished a very happy 77th birthday by guests at Cyfarthfa Castle in Merthyr Tydfil. As usual, the monarch is treating his birthday as a normal working day. pic.twitter.com/zN9tMC5U0W — Emily Ferguson (@emilyinpalace) November 14, 2025

Ωστόσο, ο Βασιλιάς φάνηκε αρχικά απρόθυμος, λέγοντας «δεν θέλω να το καταστρέψω». Με λίγη όμως ενθάρρυνση από τη σύζυγό του, άρπαξε το μεγάλο μαχαίρι με τα δύο του χέρια και το βύθισε σε έναν από τους πυργίσκους.

Στη συνέχεια, το βασιλικό ζεύγος περιηγήθηκε στον χώρο και δέχτηκε μια ασυνήθιστη πρόταση από τον νικητή του Love Island και προπονητή φυσικής κατάστασης Liam Reardon. Όταν ο τελευταίος του μίλησε για το γυμναστήριό του, του είπε «αν θέλετε να έρθετε για μια προπόνηση μαζί, πείτε μου. Θα ήταν υπέροχο».

Στον Κάρολο απονεμήθηκε και ένα αναμνηστικό νόμισμα για τη συμπλήρωση 50 ετών από την ίδρυση του Trust το επόμενο έτος. Το νόμισμα σχεδιάστηκε από την Τζέσικα Γκρεγκόριο, απόφοιτο του King’s Trust, και κατασκευάστηκε στο Βασιλικό Νομισματοκοπείο στο Λαντρίσαντ.

«Ωραίος καιρός σήμερα»

Αν και η βροχή δεν έλεγε να κοπάσει λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας Κλαούντια που πλήττει τις ακτές του Ηνωμένου Βασιλείου, το βασιλικό ζεύγος χαιρέτησε τους εκατοντάδες ανθρώπων που βρίσκονταν έξω από το επιβλητικό κτίσμα για να τους χαιρετήσουν.

«Ωραία βροχερή μέρα!» είπε γελώντας η Καμίλα, καθώς αντάλλασσε χειραψίες με τους πολίτες κρατώντας την ομπρέλα της.

Πηγή: BBC.com