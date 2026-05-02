«Η μεγαλύτερη απειλή για τη διατλαντική κοινότητα δεν είναι οι εξωτερικοί εχθροί της», δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ σε ανάρτησή του στο Χ, μετά την απόφαση του Τραμπ να αποσύρει 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία.

Η αιχμή του Τουσκ προς τον Τραμπ και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ήταν ξεκάθαρη.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Πολωνού Πρωθυπουργού:

«Η μεγαλύτερη απειλή για τη διατλαντική κοινότητα δεν είναι οι εξωτερικοί εχθροί της, αλλά η συνεχιζόμενη αποσύνθεση της συμμαχίας μας. Πρέπει όλοι να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να αντιστρέψουμε αυτή την καταστροφική τάση».

Από την άλλη, ο Μπόρις Πιστόριους, ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας χαρακτήρισε την κίνηση Τραμπ «αναμενόμενη».

«Για τις μελλοντικές μας αποστολές, θα συντονιστούμε στενά με την Ομάδα των Πέντε (Βρετανία, Γαλλία, Πολωνία, Ιταλία), «πρέπει να γίνουμε περισσότερο Ευρωπαίοι», υπογράμμισε ο Πιστόριους.