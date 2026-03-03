Η Πολωνία θέλει να γίνει αυτόνομη στο μέλλον όσον αφορά την πυρηνική αποτροπή, δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, καθώς η Ευρώπη προσπαθεί να οικοδομήσει τις δικές της δυνατότητες πυρηνικής αποτροπής, ανεξάρτητα από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Χθες ο Τουσκ ανακοίνωσε ότι η Πολωνία διεξάγει συνομιλίες με την Γαλλία και μια ομάδα στενών ευρωπαίων συμμάχων της, αναφορικά με ένα προηγμένο πυρηνικό πρόγραμμα αποτροπής.

«Επενδύουμε σοβαρά στο μέλλον των πυρηνικών σταθμών, και η Πολωνία δεν θέλει να μείνει αδρανής, όσον αφορά την πυρηνική της ασφάλεια σε ένα στρατιωτικό πλαίσιο», δήλωσε ο Πρωθυπουργός Τουσκ πριν από την έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου.

«Θα συνεργασθούμε με τους συμμάχους μας… καθώς θα αυξάνονται οι δυνατότητές μας, θα προσπαθήσουμε να προετοιμάσουμε την Πολωνία για μια αυτόνομη δράση σε αυτό το ζήτημα».

Ο Τουσκ είπε επίσης ότι η Πολωνία συζητά την πρότασή της για ένα προηγμένο σύστημα πυρηνικής αποτροπής με την Γαλλία και επίσης διαβουλεύεται με τις χώρες που προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν στο έργο αυτό μαζί με την Πολωνία.

«Τον Μάρτιο, η Σύνοδος Κορυφής για την Πυρηνική Ενέργεια θα γίνει στο Παρίσι. Εκεί θα έχω επίσης την ευκαιρία να συζητήσω το θέμα αυτό, όχι μόνο με τον Πρόεδρο Μακρόν (της Γαλλίας), αλλά επίσης με άλλους ευρωπαίους εταίρους».