Το ηφαίστειο της χερσονήσου Ρέικιανες στην Ισλανδία που εξερράγη τα ξημερώματα της Τρίτης ύστερα από αρκετές εβδομάδες σεισμικής δραστηριότητας και έκτοτε, όπως λένε οι επιστήμονες, «η γη δεν έχει σταματήσει να βρυχάται».

Εχθές καταγράφηκαν περισσότεροι από 300 σεισμοί στην περιοχή του ηφαιστείου, πίδακες λάβας και καπνού εκτοξεύθηκαν σε ύψος που έφτανε τα 500 μέτρα και, αφού η πόλη του Γκρίνταβικ που βρισκόταν πάνω από τα «ποτάμια» του ηφαιστείου έχει εκκενωθεί, οι επιστήμονες τώρα στρέφουν την προσοχή τους στην ένταση και τη χρονική έκταση του ηφαιστείου.

Όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες, το Ρέικιαβικ μπορεί να μην κινδυνεύει από το μάγμα του ηφαιστείου, κινδυνεύουν όμως οι κάτοικοί του από τις τεράστιες ποσότητες τοξικών αερίων που εκλύει. Η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας ανακοίνωσε ότι ένα μέρος των -τοξικών- καπνών μπορεί να φτάσει σήμερα στο Ρέικιαβικ (βρίσκεται σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων από το ηφαίστειο), θέτοντας τις Αρχές σε κατάσταση ετοιμότητας.

Στο Ρείκιαβικ, οι αξιωματούχοι δηλώνουν ότι το ξέσπασμα του ηφαιστείου Σουντνούκαγκιγκαρ που έδωσε τα πρώτα σημάδια ότι πρόκειται να εκραγεί τον Οκτώβριο αλλά συσσώρευε ενέργεια εδώ και περίπου ένα χρόνο, ίσως να μην έχει ακόμα κορυφωθεί. Παρά το γεγονός ότι η έκρηξη δείχνει σημάδια ύφεσης, η επικεφαλής του Τμήματος Φυσικών Κινδύνων της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Ισλανδίας, Κριστίν Γιονστντότιρ, λέει ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι το άνοιγμα νέων ρωγμών. Οι τοπικές αρχές έχουν εκδώσει χάρτη εκτίμησης κινδύνου, βάσει του οποίου το Γκρίνταβικ κινδυνεύει, αλλά για τις επόμενες μέρες δεν θα καλυφθεί από ποτάμια λάβας. Αναμένεται ωστόσο να ανοίξουν νέες ρωγμές, μέσα από τις οποίες θα εκτοξευθεί λάβα και τοξικά αέρια.

Οι επιστήμονες λένε ότι στην πραγματικότητα δεν γνωρίζουν πόσο καιρό θα διαρκέσει η εκτόξευση λάβας, καθώς το ηφαίστειο μπορεί να συνεχίσει να «βρυχάται» για μέρες, ή ακόμα και για μήνες. «Το γεγονός ότι η δραστηριότητα μειώνεται ήδη, δεν αποτελεί ένδειξη για το πόσο θα διαρκέσει η έκρηξη, αλλά μάλλον ότι η έκρηξη φτάνει σε μια κατάσταση ισορροπίας», αναφέρουν.

Σύμφωνα με τους ίδιους, οι μεγαλύτερες και πιο έντονες εκρήξεις τείνουν να έχουν μικρότερη διάρκεια, ενώ αν ο ρυθμός ροής περιορίζεται, η εκτόξευση λάβας μπορεί να συνεχιστεί για μεγαλύτερο διάστημα. Προς το παρόν, το γεγονός ότι το ηφαίστειο δεν παράγει στάχτη, σημαίνει ότι δεν επηρεάζονται οι αεροπορικές μεταφορές, όπως έκανε πριν από 13 χρόνια, η έκρηξη ενός ηφαιστείου στην Ισλανδία, του Εϊγιαφιαλαγιοκούλ γέμισε με τέφρα τον ουρανό της Ευρώπης, φέρνοντας χάος στις αεροπορικές μεταφορές. Το διεθνές αεροδρόμιο Κέφλαβικ βρίσκεται εκεί κοντά, όμως παραμένει ανοικτό.

