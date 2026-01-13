Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Σε μια νέα κίνηση κλιμάκωσης της πίεσης προς το Ιράν, ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι θα επιβληθεί δασμός 25% σε κάθε χώρα που συνεχίζει εμπορικές σχέσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία. Η απόφαση, που δημοσιοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας Truth Social, τίθεται άμεσα σε ισχύ και, σύμφωνα με τον Τραμπ, είναι «τελική και αμετάκλητη».

«Από τώρα και στο εξής, οποιαδήποτε χώρα κάνει επιχειρηματικές συναλλαγές με το Ιράν θα πληρώνει δασμό 25% σε κάθε συναλλαγή της με τις Ηνωμένες Πολιτείες», έγραψε χαρακτηριστικά. Η ανακοίνωση δεν αφήνει περιθώρια διαπραγμάτευσης ή εξαιρέσεων.

Η ενέργεια αυτή σηματοδοτεί σαφή σκληρή γραμμή απέναντι στην Τεχεράνη, ενώ μεταφέρει το βάρος των κυρώσεων και σε τρίτα κράτη που διατηρούν εμπορικές σχέσεις με το Ιράν. Πρόκειται ουσιαστικά για μια στρατηγική απομόνωσης, η οποία θέτει διλήμματα σε συμμάχους και εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, καθώς θα πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στο οικονομικό όφελος από τις συναλλαγές με την Τεχεράνη ή την πρόσβαση στην αμερικανική αγορά.

Αντίκτυπος σε παγκόσμια κλίμακα

Σύμφωνα με τους Financial Times, η κίνηση μπορεί να επηρεάσει σημαντικά χώρες όπως Κίνα, Ρωσία και Ινδία, που έχουν σημαντικές εμπορικές σχέσεις με το Ιράν, ενώ το Business Insider υπογραμμίζει ότι η απόφαση μπορεί να περιπλέξει τις ήδη τεταμένες σχέσεις των ΗΠΑ με βασικούς εμπορικούς εταίρους και να ανατρέψει διεθνείς συμφωνίες.

Η στρατηγική αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία για το Ιράν, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει ευρείας κλίμακας αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις. Η Ουάσιγκτον φαίνεται να επιχειρεί να ασκήσει περαιτέρω πίεση, όχι μόνο μέσω άμεσων κυρώσεων στο ίδιο το Ιράν, αλλά και μέσω οικονομικών εκβιασμών προς τρίτα κράτη, με στόχο την απομόνωση του ιρανικού καθεστώτος.

Διεθνείς αντιδράσεις και προκλήσεις

Η επιβολή δασμών αυτής της εμβέλειας εγείρει ερωτήματα για τη νομιμότητα και την εφαρμογή της στο πλαίσιο των κανόνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, ενώ δημιουργεί κίνδυνο διπλών κυρώσεων ή εμπορικών εντάσεων για τις χώρες που προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν.

Η απόφαση Τραμπ έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις σε διεθνές επίπεδο και αναμένεται να απασχολήσει την παγκόσμια εμπορική και πολιτική σκηνή τους επόμενους μήνες, καθώς οι εμπορικοί εταίροι των ΗΠΑ θα κληθούν να λάβουν πολιτικές και οικονομικές αποφάσεις με σοβαρές συνέπειες για τις αγορές και τη διεθνή ασφάλεια.