Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Axios το Σάββατο (23/5) ότι θα συναντηθεί με τους διαπραγματευτές του, μέσα στην ημέρα, για να συζητήσει την τελευταία πρόταση του Ιράν, προσθέτοντας ότι πιθανότατα θα αποφασίσει μέχρι την Κυριακή (24/5), σχετικά με το εάν θα συνεχίσει τον πόλεμο.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι «οι πιθανότητες είναι 50-50», για το αν θα μπορέσει να κάνει μια «καλή» συμφωνία ή αν θα συνεχίσει τις πολεμικές επιχειρήσεις.

Στην συνάντηση, εκτός από τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, αναμένεται να συμμετάσχει και ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Η δήλωση Τραμπ έγινε λίγο μετά την αναχώρηση από την Τεχεράνη του Πακιστανού Στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ, ο οποίος μεσολαβεί μεταξύ των δύο μερών, αφού συναντήθηκε με κορυφαίους αξιωματούχους εκεί και προσπάθησε να προωθήσει μια συμφωνία.

Το Πακιστάν έκανε γνωστό ότι υπήρξε «ενθαρρυντική πρόοδος προς μία τελική συμφωνία».

Ακόμη, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο CBS News ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν πλησιάζουν «πολύ πιο κοντά» στην επίτευξη τελικής συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση των συνομιλιών, όπως μεταδίδει το αμερικανικό δίκτυο, η τελευταία πρόταση περιλαμβάνει σχέδιο για επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, αποδέσμευση μέρους των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που είναι «παγωμένα» σε ξένες τράπεζες, καθώς και συνέχιση των διαπραγματεύσεων σε επόμενο στάδιο.