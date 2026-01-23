Ο Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε χθες Πέμπτη ότι «πελώρια» αμερικανική ναυτική «αρμάδα» βρίσκεται εν πλω προς τον Περσικό Κόλπο, συνεχίζοντας την πίεση που ασκεί στην Τεχεράνη, αν και η προοπτική στρατιωτικής επέμβασης των ΗΠΑ έμοιαζε να απομακρύνεται.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε επανειλημμένα να διατάξει πλήγματα στο Ιράν σε αντίδραση για την αιματηρή καταστολή των πρόσφατων μαζικών κινητοποιήσεων στη χώρα, αλλά φάνηκε να υπαναχωρεί την περασμένη εβδομάδα, διαβεβαιώνοντας πως η Τεχεράνη ανέστειλε προγραμματισμένες εκτελέσεις διαδηλωτών.

«Έχουμε πολλά πλοία που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, για την περίπτωση που (χρειαστεί)», δήλωσε μολαταύτα σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο αεροσκάφος με το οποίο επέστρεφε από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.

«Θα προτιμούσα να μην γίνει τίποτα, αλλά παρακολουθούμε πολύ στενά» την κατάσταση, πρόσθεσε.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν την περασμένη εβδομάδα ότι το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, που βρισκόταν στη Νότια Σινική Θάλασσα, έλαβε διαταγή να πλεύσει προς τη Μέση Ανατολή μαζί με τη δύναμη κρούσης του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έδωσε λεπτομέρειες για τις ναυτικές δυνάμεις στην περιοχή, αναφερόμενος μόνο σε «αρμάδα» και «μεγάλη δύναμη».

«Ίσως να μη χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσουμε», σημείωσε πάντως, λέγοντας πως είναι ανοιχτός σε συνομιλίες με την Τεχεράνη.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου ακολουθούν την απειλή του επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης, επίλεκτου σώματος του ιρανικού στρατού, πως το Ισραήλ και οι ΗΠΑ θα έχουν «οδυνηρή» τύχη αν επιτεθούν στην Ισλαμική Δημοκρατία και τη διαβεβαίωσή του πως οι δυνάμεις του έχουν πάντα «το δάκτυλο στη σκανδάλη».

Κινητοποιήσεις που άρχισαν την 28η Δεκεμβρίου γενικεύτηκαν, μετατράπηκαν στο μεγαλύτερο κίνημα διαμαρτυρίας στη χώρα εδώ και χρόνια περί την 8η Ιανουαρίου, που αψηφούσε ανοικτά το κληρικαλιστικό καθεστώς, προτού κατασταλούν βίαια.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη το ιρανικό Ίδρυμα για τους μάρτυρες και τους βετεράνους πολέμων, ανέφερε προχθές Τετάρτη ότι σκοτώθηκαν 3.117 άνθρωποι, δημοσιοποιώντας έναν πρώτο επίσημο απολογισμό των ταραχών, κατώτερο από αυτόν που δίνουν οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Δήλωσε πως θα πάει στην Κίνα τον Απρίλιο και ο ομόλογός του Σι θα επισκεφθεί την Ουάσινγκτον στα τέλη του 2026

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε σε δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν στο αεροσκάφος του ότι σχεδιάζει να επισκεφθεί την Κίνα τον Απρίλιο και ότι ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ περί τα τέλη του 2026.

«Ανυπομονώ να δω τον πρόεδρο Σι», είπε ο Τραμπ. «Είχα πάντα πολύ καλή σχέση (με) τον πρόεδρο Σι της Κίνας», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Τραμπ η σχέση των δύο μεγαλύτερων οικονομιών στον κόσμο δοκιμάστηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας του νέου κορωνοϊού, αλλά τα πράγματα πλέον έχουν βελτιωθεί σε σημαντικό βαθμό. Πρόσθεσε πως η Κίνα αγοράζει πλέον μεγάλες ποσότητες αμερικανικής σόγιας, κάτι που ευνοεί τους Αμερικανούς αγρότες, όπως τόνισε.

Θα συμμετάσχει εκτενώς στην εκστρατεία των Ρεπουμπλικάνων ενόψει ενδιάμεσων εκλογών

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε σε δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν στο αεροσκάφος του ότι σχεδιάζει να συμμετάσχει εκτενώς στην προεκλογική εκστρατεία της παράταξής του φέτος, καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι ετοιμάζονται για μάχη στις ενδιάμεσες εκλογές.

«Θα κάνω πολλά ταξίδια στο πλαίσιο της εκστρατείας», ανέφερε.

Ο Τραμπ, που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο πριν από έναν χρόνο, τον Ιανουάριο του 2025, επανέλαβε πως οι «πρόεδροι εν ενεργεία δεν μοιάζουν να τα πηγαίνουν καλά» στις βουλευτικές εκλογές του μέσου των θητειών τους.

Αποσύρει την πρόσκληση στον πρωθυπουργό του Καναδά να ενταχθεί στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε γνωστό χθες Πέμπτη ότι αποσύρει την πρόσκληση την οποία είχε απευθύνει στον πρωθυπουργό του Καναδά, τον Μαρκ Κάρνι, να ενταχθεί στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του.

«Παρακαλώ να θεωρήσετε την παρούσα επιστολή ειδοποίηση για την απόσυρση από μέρους του Συμβουλίου Ειρήνης της πρόσκλησής του προς εσάς να ενταχθείτε σε αυτό που θα είναι το πιο περίβλεπτο Συμβούλιο Ηγετών που υπήρξε ποτέ», ανέφερε ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας μέσω Truth Social.

Νωρίτερα χθες, ο Κάρνι δήλωσε, απαντώντας σε δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, ότι ο Καναδάς «δεν υπάρχει χάρη στις ΗΠΑ».

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP, Reuters