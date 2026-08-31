Αποφασισμένος να απαντήσει δυναμικά σε κάθε ενδεχόμενη επιθετική ενέργεια της Τεχεράνης εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς την ιρανική ηγεσία.

Πιο συγκεκριμένα σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο δίκτυο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είναι πλήρως προετοιμασμένες να ανταποκριθούν άμεσα σε τυχόν πυραυλικά πλήγματα κατά στόχων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

«Θα υπάρξει απάντηση» και «θα τους πλήξουμε σκληρά», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Παράλληλα ο Τραμπ ισχυρίστηκε, σύμφωνα με το Fox News, ότι όλοι οι ιρανικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν αναχαιτίστηκαν, εκτός από έναν που όπως είπε, δεν αποτελούσε απειλή.

Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους κατά αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία σε αντίποινα για αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων.