Αποφασισμένος να συνεχίσει απρόσκοπτα την προώθηση της πολιτικής του ατζέντας, ακόμη και στο ενδεχόμενο που οι Δημοκρατικοί εξασφαλίσουν την πλειοψηφία στο Κογκρέσο, εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ.

Λίγο πριν από το κλείσιμο των καλπών της Τρίτης, ο Αμερικανός πρόεδρος κατέστησε σαφές ότι είναι έτοιμος να θέσει «φρένο» σε τυχόν νομοθετικές πρωτοβουλίες των πολιτικών του αντιπάλων, αξιοποιώντας στο έπακρο τα συνταγματικά του εργαλεία.

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS News, ο ένοικος του Λευκού Οίκου υπογράμμισε τη δύναμη της προεδρικής του υπογραφής απέναντι σε ένα πιθανά εχθρικό κοινοβούλιο.

«Έχω την απόλυτη εξουσία — λέγεται βέτο», δήλωσε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας μάλιστα πως δεν θα τον ενοχλούσε καθόλου να του αποδώσουν το προσωνύμιο «κύριος Βέτο».

Σύμφωνα με την ανάλυσή του, η συστηματική απόρριψη νομοσχεδίων θα αποτελέσει μοχλό πίεσης, ο οποίος ιστορικά αναγκάζει την εκάστοτε αντιπολίτευση να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την εξεύρεση συμβιβαστικών λύσεων.

Πέραν του δικαιώματος αρνησικυρίας, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι την επόμενη διετία θα διατηρήσει ισχυρή ευελιξία κινήσεων στον έλεγχο του ομοσπονδιακού κράτους, επικαλούμενος πρόσφατες νομικές επιτυχίες.

Στάθηκε ιδιαίτερα στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου (με ψήφους 6 έναντι 3) στην υπόθεση Trump v. Slaughter, η οποία ενέκρινε την απομάκρυνση της Ρεμπέκα Σλότερ από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου (FTC).

«Κερδίσαμε την υπόθεση Σλότερ και αυτή η υπόθεση δίνει στον πρόεδρο τεράστιες εξουσίες, τις οποίες δεν είχε ποτέ προηγουμένως», ανέφερε, θεωρώντας ότι η ετυμηγορία διευρύνει τον προεδρικό έλεγχο πάνω σε ανεξάρτητους οργανισμούς και υπηρεσίες.

Στο παρασκήνιο, ο Λευκός Οίκος φαίνεται να προετοιμάζει ήδη το έδαφος για τη διακυβέρνηση της επόμενης ημέρας.

Ανώνυμες πηγές από το περιβάλλον του προέδρου αποκάλυψαν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διεργασίες για νέες εκτελεστικές παρεμβάσεις, με πρωταγωνιστικό ρόλο να αναλαμβάνουν ο αναπληρωτής προσωπάρχης Στίβεν Μίλερ και ο διευθυντής του Γραφείου Διαχείρισης και Προϋπολογισμού, Ράσελ Βόουτ.

Οι επικείμενες παρεμβάσεις αναμένεται να επικεντρωθούν στη μεταναστευτική πολιτική και το εμπόριο, τομείς όπου, μαζί με την εθνική ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική, η προεδρία εκτιμάται ότι διατηρεί ισχυρά περιθώρια μονομερούς δράσης.