Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Ο Ντόναλντ Τραμπ καταδίκασε την Πέμπτη 16/10, τις εκτελέσεις Παλαιστινίων από τη Χαμάς στη Γάζα — μια δήλωση που ερμηνεύεται ως προσπάθεια εξισορρόπησης της σκληρής, φιλοϊσραηλινής του ρητορικής και απάντηση στις επικρίσεις ότι η κυβέρνησή του ευθυγραμμίζεται άκριτα με τις πιο ακραίες θέσεις του Τελ Αβίβ.

«Δεν συμφωνώ με το να συνεχίσει η Χαμάς να σκοτώνει ανθρώπους στη Γάζα», δήλωσε την Πέμπτη ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να μπούμε και να τους σκοτώσουμε», πρόσθεσε.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση σύμφωνα με αναλυτές, συνιστά ταυτόχρονα προσπάθεια να απευθυνθεί σε ένα ευρύτερο κοινό — και να αμβλύνει τις εντυπώσεις ενός μονοσήμαντα φιλοϊσραηλινής γραμμής. Οι ίδιοι επισημαίνουν ότι τέτοιες δηλώσεις λειτουργούν διττά: από τη μια θέτουν όρια στην ανοχή απέναντι σε ομάδες που διενεργούν επιθέσεις κατά αμάχων, από την άλλη προσφέρουν πολιτικό εξωραϊσμό μπροστά σε διεθνείς και εγχώριες επικρίσεις.

Με πληροφορίες από: BBC