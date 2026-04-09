Από μία κλωστή κρέμεται τις τελευταίες ώρες η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή, μετά το αιματοκύλισμα που επιφύλαξε στο ξεκίνημά της το Ισραήλ στον Λίβανο, με 254 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες.

Η αβεβαιότητα εντείνεται και από την πρωινή ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ που στις 07:00 το πρωί ώρα Ελλάδας έγραψε στο truth social ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε θέση μάχης στην περιοχή.

«Όλα τα αμερικανικά πλοία, αεροσκάφη και στρατιωτικό προσωπικό θα παραμείνουν στη θέση τους και γύρω από το Ιράν έως ότου τηρηθεί πλήρως η συμφωνία», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος προσέθεσε πως αν για κάποιον λόγο, κάτι που θεωρεί απίθανο να συμβεί, η συμφωνία καταρρεύσει τότε «αναμένονται περισσότερα πυρά από πριν και πιο ισχυρά απ’ ό,τι έχει δει ποτέ στο παρελθόν κανείς».

Το Ιράν από την πλευρά του απειλεί να μην προσέλθει στην διαπραγμάτευση αν η κατάπαυση του πυρός δεν ισχύσει και για τον Λίβανο.Ο Αραγτσί έθεσε σαφές δίλημμα προς τις ΗΠΑ, καλώντας τις να επιλέξουν μεταξύ της διατήρησης της εκεχειρίας ή της συνέχισης της σύγκρουσης μέσω του Ισραήλ. Την ίδια στιγμή, από ιρανικής πλευράς διατυπώνονται κατηγορίες για παραβιάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός πριν ακόμη ξεκινήσει ο διάλογος.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι η εκεχειρία δεν συνιστά το τέλος των επιχειρήσεων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των στρατιωτικών δράσεων εφόσον δεν επιτευχθούν οι στρατηγικοί στόχοι της χώρας.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε την έναρξη διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη, με τον πρώτο γύρο να προγραμματίζεται στο Ισλαμαμπάντ, πρωτεύουσα του Πακιστάν, το Μεγάλο Σάββατο. Επικεφαλής της αμερικανικής αποστολής θα είναι ο Τζέι Ντι Βανς, με τη συμμετοχή των Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, ενώ το Ιράν θα εκπροσωπηθεί από τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Αιματοχυσία στον Λίβανο

Στον Λίβανο, η κατάσταση παραμένει εκρηκτική, με τον αριθμό των νεκρών να ανέρχεται σε 254 και τους τραυματίες να φτάνουν τους 1.000 καθώς οι επιθέσεις του Ισραήλ συνεχίζονται, ιδίως στη Βηρυτό και στο νότιο τμήμα της χώρας.

Παράλληλα, αντικρουόμενες παραμένουν οι πληροφορίες για την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη κάνει λόγο για κλείσιμο της θαλάσσιας οδού, σε αντίποινα για τις ισραηλινές επιθέσεις, την ώρα που ο Λευκός Οίκος επιμένει ότι η ναυσιπλοΐα συνεχίζεται κανονικά.

