Από μία κλωστή κρέμεται τις τελευταίες ώρες η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή, μετά το αιματοκύλισμα που επιφύλαξε στο ξεκίνημά της το Ισραήλ στον Λίβανο, με 254 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες.
Η αβεβαιότητα εντείνεται και από την πρωινή ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ που στις 07:00 το πρωί ώρα Ελλάδας έγραψε στο truth social ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε θέση μάχης στην περιοχή.
«Όλα τα αμερικανικά πλοία, αεροσκάφη και στρατιωτικό προσωπικό θα παραμείνουν στη θέση τους και γύρω από το Ιράν έως ότου τηρηθεί πλήρως η συμφωνία», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος προσέθεσε πως αν για κάποιον λόγο, κάτι που θεωρεί απίθανο να συμβεί, η συμφωνία καταρρεύσει τότε «αναμένονται περισσότερα πυρά από πριν και πιο ισχυρά απ’ ό,τι έχει δει ποτέ στο παρελθόν κανείς».
Το Ιράν από την πλευρά του απειλεί να μην προσέλθει στην διαπραγμάτευση αν η κατάπαυση του πυρός δεν ισχύσει και για τον Λίβανο.Ο Αραγτσί έθεσε σαφές δίλημμα προς τις ΗΠΑ, καλώντας τις να επιλέξουν μεταξύ της διατήρησης της εκεχειρίας ή της συνέχισης της σύγκρουσης μέσω του Ισραήλ. Την ίδια στιγμή, από ιρανικής πλευράς διατυπώνονται κατηγορίες για παραβιάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός πριν ακόμη ξεκινήσει ο διάλογος.
Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι η εκεχειρία δεν συνιστά το τέλος των επιχειρήσεων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των στρατιωτικών δράσεων εφόσον δεν επιτευχθούν οι στρατηγικοί στόχοι της χώρας.
Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε την έναρξη διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη, με τον πρώτο γύρο να προγραμματίζεται στο Ισλαμαμπάντ, πρωτεύουσα του Πακιστάν, το Μεγάλο Σάββατο. Επικεφαλής της αμερικανικής αποστολής θα είναι ο Τζέι Ντι Βανς, με τη συμμετοχή των Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, ενώ το Ιράν θα εκπροσωπηθεί από τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.
Αιματοχυσία στον Λίβανο
Στον Λίβανο, η κατάσταση παραμένει εκρηκτική, με τον αριθμό των νεκρών να ανέρχεται σε 254 και τους τραυματίες να φτάνουν τους 1.000 καθώς οι επιθέσεις του Ισραήλ συνεχίζονται, ιδίως στη Βηρυτό και στο νότιο τμήμα της χώρας.
Παράλληλα, αντικρουόμενες παραμένουν οι πληροφορίες για την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη κάνει λόγο για κλείσιμο της θαλάσσιας οδού, σε αντίποινα για τις ισραηλινές επιθέσεις, την ώρα που ο Λευκός Οίκος επιμένει ότι η ναυσιπλοΐα συνεχίζεται κανονικά.
Άνοιξαν οι Άγιοι Τόποι στα Ιεροσόλυμα
Ο ιερός χώρος του Όρους του Ναού, στην Ιερουσαλήμ, που είχε κλείσει στην έναρξη του πολέμου, ξανάνοιξε, μετά την κήρυξη της εκεχειρίας.
Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, ειδική αποστολή θα αναχωρήσει με αεροσκάφος από την Ελλάδα προς το Τελ Αβίβ, με το πλήρωμα να παραμένει στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και την αντιπροσωπεία να μεταφέρεται οδικώς στα Ιεροσόλυμα για την παραλαβή του Αγίου Φωτός.
Νέες επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο (βίντεο)
Το Ισραήλ βομβαρδίζει άλλη μια πόλη στο νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με το Al Jazeera Arabic, σημειώθηκε νέα ισραηλινή επίθεση στην πόλη αλ-Ντουάιρ το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης.
Εναλλακτικές διαδρομές στα Στενά του Ορμούζ για την αποφυγή ναρκών έδωσε το Ιράν
Το ιρανικό Ναυτικό προειδοποίησε τα εμπορικά πλοία να συντονίζονται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) κατά τη διέλευσή τους από το Στενό του Ορμούζ.
«Λόγω της προηγούμενης πολεμικής κατάστασης και των πιθανών ναρκών κατά πλοίων στην κύρια ζώνη κυκλοφορίας των Στενών του Ορμούζ, συνιστάται σε όλα τα πλοία να συντονίζονται με το Ναυτικό του IRGC και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές μέχρι νεωτέρας», ανέφερε σε ανάρτηση στο X που μοιράστηκε το Γενικό Προξενείο του Ιράν στη Βομβάη.
Iranian Navy: Due to the past war situation & possible anti-ship mines in the main traffic zone of the Strait of Hormuz (per attached map), all vessels are advised to coordinate with the #IRGC Navy and use alternative routes until further notice.#Iran #Hormuz #MaritimeSafety pic.twitter.com/bSu01Sn1u9
— Consulate General of the I.R. Iran in Mumbai (@IRANinMumbai) April 9, 2026
Ισπανός Πρωθυπουργός: Απαράδεκτος ο τρόπος που ο Νετανιάχου περιφρονεί την ανθρώπινη ζωή
Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ χαρακτήρισε απαράδεκτη την περιφρόνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου στη ζωή και στο διεθνές δίκαιο με αφορμή τις νέες ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο.
Σε ανάρτησή του σημειώνει πως ο Λίβανος πρέπει να αποτελέσει μέρος της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.
«Ακριβώς σήμερα (σ.σ. χθες), ο Νετανιάχου εξαπολύει την πιο σφοδρή επίθεσή του εναντίον του Λιβάνου από την έναρξη της επίθεσης. Η περιφρόνησή του για τη ζωή και το διεθνές δίκαιο είναι απαράδεκτη.
Πρέπει να μιλήσουμε ξεκάθαρα: Ο Λίβανος πρέπει να είναι κομμάτι της κατάπαυσης πυρός.
Η διεθνής κοινότητα πρέπει να καταδικάσει αυτή τη νέα παραβίαση του διεθνούς δικαίου.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναστείλει τη Συμφωνία Σύνδεσης με το Ισραήλ.
Και δεν πρέπει να υπάρχει ατιμωρησία για αυτές τις εγκληματικές πράξεις».
Justo hoy, Netanyahu lanza su ataque más duro contra el Líbano desde que empezó la ofensiva.
Su desprecio por la vida y el derecho internacional es intolerable.
Toca hablar claro:
– Líbano debe formar parte del alto al fuego.
– La comunidad internacional debe condenar esta…
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 8, 2026
Γκουτέρες: «Σε κίνδυνο η εκεχειρία»
Τα αεροπορικά πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις στον Λίβανο χθες Τετάρτη εγείρουν «σοβαρό κίνδυνο» για την κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων που συμφωνήθηκε ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, προειδοποίησε ο Αντόνιο Γκουτέρες, ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Guardian: «Ο Νετανιάχου είναι ο μεγαλύτερος ηττημένος»
Σε έναν πόλεμο όπου δεν υπήρξαν νικητές, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου μοιάζει να είναι ο μεγαλύτερος ηττημένος, καθώς σύναψε μια εύθραυστη και ασαφή κατάπαυση πυρός με το Ιράν όπως σημειώνει σε ανάλυση του ο Guardian.
Όπως επισημαίνει η βρετανική εφημερίδα, μετά από χρόνια απειλών του Μπενιαμίν Νετανιάχου εναντίον του Ιράν, τους θεατρινισμούς του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τα υποτιθέμενα στοιχεία που διαρκώς επιδεικνύονταν στα μάτια των παγκόσμιων μέσων ενημέρωσης και τη διπλωματική πίεση που ασκούσε στους προέδρους των ΗΠΑ να συμφωνήσουν σε πόλεμο εναντίον του Ιράν, η σύγκρουση του Ισραήλ με την Τεχεράνη αποδείχθηκε αποτυχία.
«Η εκτίμηση της αμερικανικής κοινότητας πληροφοριών ότι οι ισραηλινές προβλέψεις για αλλαγή καθεστώτος και επανάσταση στο Ιράν ήταν «γελοίες» αποδείχθηκε σωστή. Επίσης και η ισραηλινή πρόβλεψη ότι ο πόλεμος θα διαρκούσε στην καλύτερη περίπτωση λίγες μέρες, στη χειρότερη λίγες εβδομάδες, αποδείχθηκε πως ήταν αρκετά μακριά από την πραγματικότητα» γράφει στην ανάλυσή της η εφημερίδα
Το Ιράν ανακοινώνει εναλλακτικές διαδρομές, επικαλούμενο κίνδυνο «ναρκών» στα Στενά του Ορμούζ
Το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι τα πλοία τα οποία διέρχονται από το στενό του Ορμούζ θα πρέπει να ακολουθούν δυο εναλλακτικά δρομολόγια, πλησιέστερα στις ιρανικές ακτές, κάνοντας λόγο για την πιθανότητα να υπάρχουν «νάρκες» στα συνηθισμένα δρομολόγια, πιο ανοικτά.
Τραμπ: Όλα τα αμερικανικά στρατεύματα θα μείνουν στη θέση τους γύρω από το Ιράν
