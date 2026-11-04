Εμφανώς εξοργισμένος από τη ροή των εκλογικών απωλειών για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, παρενέβη μέσω της πλατφόρμας του, Truth Social, επιρρίπτοντας ευθύνες στο γεγονός ότι το όνομά του δεν βρισκόταν στο ψηφοδέλτιο και ισχυριζόμενος πως η εικόνα της βραδιάς θα ήταν εντελώς διαφορετική υπό τη δική του υποψηφιότητα.

«Δεν ήμουν υποψήφιος και, αν ήμουν, θα είχαμε κερδίσει με σαρωτική διαφορά!», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τραμπ. Η τοποθέτησή του αυτή, πάντως, έρχεται σε έντονη αντίθεση με τη ρητορική που είχε υιοθετήσει καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, όταν καλούσε επανειλημμένα τους οπαδούς του να προσέλθουν στις κάλπες ψηφίζοντας σαν να διακυβευόταν η δική του παραμονή στο αξίωμα.

«Δεν φταίει ο Πρόεδρος για το αποτέλεσμα»

Την ίδια στιγμή, το επιτελείο του Λευκού Οίκου επιχειρεί να αποσυνδέσει πλήρως τον Αμερικανό πρόεδρο από το αρνητικό αποτέλεσμα. Μιλώντας στο δίκτυο CBS News, κυβερνητικός αξιωματούχος τόνισε πως το κλίμα στην προεδρική έδρα παραμένει «μάχιμο» και ότι δεν υπάρχει καμία ευθύνη από την πλευρά του Τραμπ.

«Ο πρόεδρος Τραμπ δεν ήταν υποψήφιος και έχει αποδειχθεί ότι οι ψηφοφόροι του προσέρχονται στις κάλπες όταν ο ίδιος είναι υποψήφιος», υποστήριξε ο αξιωματούχος, στρέφοντας τα βέλη στην ανεπάρκεια των επιμέρους υποψηφίων: «Επιπλέον, σημαντικό ρόλο παίζει και το προφίλ των υποψηφίων. Ο πρόεδρος Τραμπ έκανε καλύτερη δουλειά στην προώθηση πολλών από αυτούς που συμμετείχαν στις εκλογές απ’ ό,τι οι ίδιοι στην προεκλογική τους εκστρατεία».

Στέλνοντας παράλληλα μήνυμα αντεπίθεσης, η ίδια πηγή κατέληξε: «Και μια τελευταία επισήμανση: ανεξάρτητα από το πώς θα εξελιχθεί η σημερινή βραδιά, η αποφασιστικότητα του προέδρου Τραμπ να σταματήσει τη Ριζοσπαστική Αριστερά θα γίνει ακόμη ισχυρότερη. Ετοιμαστείτε».

Παρά τις σημερινές αποστάσεις, ωστόσο, καθ’ όλη τη διάρκεια των προεκλογικών του ομιλιών ο Ντόναλντ Τραμπ ζητούσε φορτικά από το εκλογικό σώμα να «φανταστεί» ότι ήταν εκείνος στην κάλπη, υποστηρίζοντας συχνά πως η επιλογή των Ρεπουμπλικανών υποψηφίων ισοδυναμούσε στην πράξη με ψήφο εμπιστοσύνης προς τον ίδιο.