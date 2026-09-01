Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκεται για ακόμη μία φορά η Μέση Ανατολή, καθώς οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα σφοδρών επιθέσεων κατά ιρανικών στόχων στην ευρύτερη περιοχή των Στενών του Ορμούζ. Λίγη ώρα μετά την έναρξη των βομβαρδισμών, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, απηύθυνε αυστηρό τελεσίγραφο στην Τεχεράνη, προειδοποιώντας με ολοκληρωτικό χτύπημα σε περίπτωση που επιχειρηθούν αντίποινα.

Μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, αιτιολογώντας τη δράση της Ουάσιγκτον:

«Οι ΗΠΑ, αυτήν την ώρα, πλήττουν ιρανικούς στόχους κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Οι επιθέσεις είναι μεγάλης κλίμακας και ισχυρές, σε αντίποινα για την αποτυχημένη απόπειρα των Ιρανών να ναρκοθετήσουν τα Στενά, τα οποία επί του παρόντος δεν έχουν νάρκες (έχουν αφαιρεθεί ή εξουδετερωθεί), και την εκτόξευση από τους Ιρανούς οκτώ πυραύλων εναντίον στρατιωτικής βάσης μας στην Ιορδανία, οι οποίοι καταρρίφθηκαν όλοι».

Συνεχίζοντας στο ίδιο επιθετικό ύφος, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε πως αν το Ιράν επιχειρήσει να απαντήσει σε αυτή τη «δικαιολογημένη», όπως τη χαρακτήρισε, επίθεση, τότε θα δεχτεί ένα νέο χτύπημα, σε πολύ «μεγαλύτερη και σκληρότερη κλίμακα». Μάλιστα, άφησε αινιγματικές αιχμές για την ύπαρξη ενός σχεδίου για τη «μεγαλύτερη επίθεση απ’ όλες».

Όπως προειδοποίησε χαρακτηριστικά, η συγκεκριμένη επιλογή παραμένει στη φαρέτρα των ΗΠΑ και, εάν τελικά εξαπολυθεί, «ελάχιστα θα απομείνουν από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν».

Εκρήξεις και καταστροφές στο ιρανικό έδαφος

Την ίδια ώρα, η εικόνα από το πεδίο επιβεβαιώνει την κλιμάκωση της έντασης. Σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, το οποίο επικαλείται δηλώσεις του αξιωματούχου Αλί Χαλιλαμπαντί, τέσσερα βλήματα έπληξαν πολλαπλές περιοχές ανατολικά των Στενών του Ορμούζ.

Στο στόχαστρο βρέθηκε εκ νέου η επαρχία Σιστάν-Μπαλουτσιστάν, μια περιοχή που είχε δεχτεί βαρύτατα πλήγματα και κατά την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών τον περασμένο Ιούλιο, χωρίς ωστόσο ο Ιρανός αξιωματούχος να διευκρινίσει μέχρι στιγμής το ακριβές μέγεθος των ζημιών.

Παράλληλα, το πρακτορείο IRNA μετέδωσε ότι βομβαρδίστηκαν περιοχές στο Τσαμπαχάρ και το Κοναράκ στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, ενώ απανωτές εκρήξεις συγκλόνισαν και τον ιρανικό νότο, με αναφορές για χτυπήματα στο Μπαντάρ Αμπάς, το νησί Κεσμ, το Τζασκ και το Σιρίκ.