Λίγο πριν αρχίσει η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε μια συμβολική πολιτική κίνηση, υπογράφοντας διάταγμα με το οποίο καθιερώνει το διάστημα από την 1η έως τις 7 Νοεμβρίου ως «Εβδομάδα κατά του Κομμουνισμού».

Στη διακήρυξή του, ο Αμερικανός πρόεδρος απηύθυνε κάλεσμα στους πολίτες να διατηρήσουν την προσήλωσή τους στις αρχές της ελευθερίας, προειδοποιώντας για τους κινδύνους που, όπως υποστηρίζει, απειλούν τον αμερικανικό τρόπο ζωής.

«Με το παρόν ανακηρύσσω το διάστημα από την 1η έως τις 7 Νοεμβρίου Εβδομάδα κατά του Κομμουνισμού.

Καλώ όλους τους Αμερικανούς να παραμείνουν σταθεροί στην υπεράσπισή τους απέναντι σε κάθε απειλή κατά του αμερικανικού τρόπου ζωής και να προστατεύσουν την άσβεστη φλόγα της ελευθερίας μας από το σκοτάδι του κομμουνισμού», αναφέρει χαρακτηριστικά η διακήρυξη.

Η ανάρτηση του Λευκού Οίκου και οι αναφορές στις εκλογές

Ο Λευκός Οίκος δημοσιοποίησε το κείμενο στην επίσημη ιστοσελίδα του λίγο πριν από τις 18:00, ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ, δηλαδή περίπου στη 01:00 μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας.

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας ότι παρακολουθούσε τις εξελίξεις γύρω από τα εκλογικά αποτελέσματα μέσω του Fox News.

Το αντικομμουνιστικό μήνυμα και η απήχησή του στους Λατινοαμερικανούς

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει χρησιμοποιήσει επανειλημμένα τον χαρακτηρισμό «σοσιαλιστές» και «κομμουνιστές» για να περιγράψει πολιτικούς αντιπάλους του, εντάσσοντας την αντικομμουνιστική ρητορική σε κεντρικό άξονα της πολιτικής του αντιπαράθεσης.

Η συγκεκριμένη στρατηγική έχει συμβάλει στην ενίσχυση της εκλογικής του απήχησης σε τμήματα της λατινοαμερικανικής κοινότητας, ιδιαίτερα στη Φλόριντα. Εκεί, σημαντικό μέρος των ψηφοφόρων κουβανικής και άλλης λατινοαμερικανικής καταγωγής διατηρεί οικογενειακούς δεσμούς με χώρες που έχουν γνωρίσει αριστερές κυβερνήσεις.

Η επίκληση του αντικομμουνισμού αποτελεί, συνεπώς, ένα από τα μηνύματα μέσω των οποίων ο Τραμπ επιχειρεί να συσπειρώσει συγκεκριμένες εκλογικές ομάδες, συνδέοντας την πολιτική του αντιπαράθεση με ζητήματα ιδεολογίας, ελευθερίας και εθνικής ταυτότητας.