Την ώρα που στις Ηνωμένες Πολιτείες ολοκληρωνόταν η εκλογική διαδικασία στις πρώτες περιοχές της χώρας, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραφε μια διακήρυξη με αντικείμενο την εξερεύνηση του Διαστήματος και τη θέση των ΗΠΑ στις μελλοντικές διαστημικές αποστολές.

Με το συγκεκριμένο κείμενο, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτηρίζει το Διάστημα «κοινό πεδίο όλων των ανθρώπων», υπογραμμίζοντας το δικαίωμα της ανθρωπότητας να εξερευνήσει και να αξιοποιήσει το ηλιακό σύστημα, αλλά και τις ευρύτερες περιοχές του σύμπαντος.

«Ανανεώνουμε την επίσημη και δίκαιη αποστολή μας να οδηγήσουμε την ανθρωπότητα στα πιο απομακρυσμένα σημεία του σύμπαντος», αναφέρει ο Τραμπ στη διακήρυξη, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Λευκό Οίκο.

Στο ίδιο κείμενο προσθέτει: «Επιβεβαιώνουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ηγηθούν αυτής της τολμηρής προσπάθειας».

Επίκληση των συνταγματικών εξουσιών του προέδρου

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της διακήρυξης, η πρωτοβουλία παρουσιάζεται ως ενέργεια που αναλαμβάνεται εξ ονόματος της ανθρωπότητας και στηρίζεται στις αρμοδιότητες που απορρέουν από το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών για τον πρόεδρο της χώρας.

Ο Τραμπ δεν έδωσε κάποια εξήγηση για την επιλογή της συγκεκριμένης ημέρας, κατά την οποία διεξάγονταν οι κρίσιμες εκλογές στις ΗΠΑ, για την υπογραφή της διακήρυξης.

Επιστροφή στη Σελήνη έως το 2028 και αποστολή στον Άρη

Παράλληλα, το κείμενο επαναλαμβάνει τους διαστημικούς στόχους που έχει θέσει η αμερικανική κυβέρνηση, με βασικότερο την επιστροφή Αμερικανών αστροναυτών στη Σελήνη έως το 2028.

Στις προτεραιότητες περιλαμβάνεται επίσης η συνέχιση των προετοιμασιών για την αποστολή Αμερικανού αστροναύτη στον Άρη. Πρόκειται για επιδιώξεις που είχε ήδη παρουσιάσει ο Τραμπ κατά την ομιλία του για την ορκωμοσία του, όταν επέστρεψε στον Λευκό Οίκο.

«Οι ΗΠΑ θα διαμορφώσουν το μέλλον της ανθρωπότητας»

Η διακήρυξη καταλήγει με σαφή αναφορά στη φιλοδοξία της Ουάσινγκτον να διατηρήσει ηγετικό ρόλο στη διαστημική εξερεύνηση, συνδέοντας την παρουσία μιας χώρας στο Διάστημα με τη μελλοντική πορεία της ανθρωπότητας.

«Το έθνος που θα ηγηθεί στο Διάστημα θα διαμορφώσει το μέλλον της ανθρωπότητας και αυτό το έθνος θα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κείμενο.