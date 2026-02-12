Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να ανακοινώσει το σχέδιό του, ύψους πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, για την ανοικοδόμηση της Γάζας, καθώς και λεπτομερή σχέδια για τη δύναμη σταθεροποίησης του παλαιστινιακού θύλακα, στην πρώτη επίσημη συνεδρίαση του Συμβουλίου για την Ειρήνη, την επόμενη εβδομάδα, ανέφεραν σήμερα δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Αντιπροσωπείες από τουλάχιστον 20 χώρες, συμπεριλαμβανομένων και πολλών αρχηγών κρατών, αναμένεται να παραστούν σε αυτή τη συνάντηση στην Ουάσιγκτον, που θα διεξαχθεί στις 19 Φεβρουαρίου υπό την προεδρία του Τραμπ.

Οι λεπτομέρειες των σχεδίων του Αμερικανού προέδρου για αυτήν την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου δεν είχαν γίνει γνωστές μέχρι τώρα.

Στις 23 Ιανουαρίου, στο Νταβός της Ελβετίας, ο Τραμπ υπέγραψε το καταστατικό ίδρυσης του Συμβουλίου Ειρήνης. Η δημιουργία του εγκρίθηκε με ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, στο πλαίσιο του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου για τη Γάζα.

Αν και πολλές ισχυρές χώρες της Μέσης Ανατολής, όπως η Τουρκία, η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, καθώς και αναδυόμενες οικονομίες, όπως η Ινδονησία, εντάχθηκαν στο Συμβούλιο, οι παγκόσμιες δυνάμεις και οι παραδοσιακοί σύμμαχοι των ΗΠΑ στη Δύση εκφράζουν επιφυλάξεις. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε χθες, κατά την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον, ότι η χώρα του εντάχθηκε στο Συμβούλιο. Ο Τραμπ προκάλεσε ανησυχίες ότι το Συμβούλιο αυτό θα μπορούσε να επιδιώξει να εμπλακεί και σε άλλες συρράξεις σε όλον τον κόσμο, ανταγωνιζόμενο τα Ηνωμένα Έθνη. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν ότι η συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας θα επικεντρωθεί αποκλειστικά στη Γάζα. Στο επίκεντρο θα είναι η ανακοίνωση του Τραμπ για το ταμείο, ύψους πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, για τη Γάζα, που θα περιλαμβάνει τις εισφορές σε χρήμα από τα συμμετέχοντα μέλη. Ένας αξιωματούχος χαρακτήρισε «γενναιόδωρες» τις προσφορές, διευκρινίζοντας ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν κάνει κάποιο ρητό αίτημα για δωρεές. «Ο κόσμος ήρθε σε εμάς προσφέροντας. Ο πρόεδρος θα κάνει ανακοινώσεις όσον αφορά τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν», είπε.

Δύναμη σταθεροποίησης

Η ανάπτυξη της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης είναι βασικό στοιχείο της επόμενης φάσης του σχεδίου του Τραμπ για τη Γάζα, το οποίο ανακοινώθηκε τον Σεπτέμβριο. Κατά την πρώτη φάση, τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου μια εύθραυστη κατάπαυση του πυρός και η Χαμάς απελευθέρωσε όλους τους ομήρους ενώ το Ισραήλ αποφυλάκισε Παλαιστίνιους κρατουμένους.

Ο Τραμπ θα ανακοινώσει ότι πολλές χώρες προτίθενται να συμμετάσχουν με πολλές χιλιάδες στρατιώτες στη δύναμη σταθεροποίησης που αναμένεται να αναπτυχθεί στη Γάζα τους επόμενους μήνες.

Μια βασική ανησυχία επί του παρόντος είναι ο αφοπλισμός των μαχητών της Χαμάς που εμφανίζονται απρόθυμοι να καταθέσουν τα όπλα τους. Με βάση το σχέδιο, τα μέλη της Χαμάς που θα δεσμευτούν στην ειρηνική συνύπαρξη με το Ισραήλ και θα παραδώσουν τα όπλα τους, θα λάβουν αμνηστία. Σε όσα μέλη της Χαμάς επιθυμούν να φύγουν από τη Γάζα θα παρασχεθεί ασφαλής διέλευση προς τις χώρες που θα τα δεχτούν.

Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ειρήνης θα δίνονται επίσης λεπτομερείς αναφορές για το έργο που επιτελεί η Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας, η οποία ιδρύθηκε για να αναλάβει τη διακυβέρνηση του θύλακα από τη Χαμάς. Η Επιτροπή ανακοίνωσε τη σύνθεσή της και συνεδρίασε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο.

Άλλες ενημερώσεις θα αφορούν την ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα και την αστυνομία του θύλακα, είπαν οι αξιωματούχοι.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ