Σε νέα φάση αβεβαιότητας εισέρχονται οι σχέσεις ΗΠΑ–Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι η Ουάσιγκτον αναμένει «άμεση απάντηση» από την Τεχεράνη για την αμερικανική πρόταση αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Ουάσιγκτον, ο Αμερικανός πρόεδρος, ανέφερε ότι «αναμένω γράμμα από το Ιράν απόψε», αφήνοντας να εννοηθεί πως η διπλωματική οδός παραμένει ανοιχτή, αλλά εξαιρετικά εύθραυστη.

REPORTER: Do you think Iran is intentionally slow rolling the process?@POTUS: “We’ll find out soon enough.” pic.twitter.com/j1y0L7cijS — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 8, 2026

Σύμφωνα με διεθνή πρακτορεία, η πρόταση των ΗΠΑ συνδέεται με ένα ευρύτερο σχέδιο αποκλιμάκωσης που περιλαμβάνει την κατάπαυση πυρός και τη σταδιακή επαναφορά της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Η επιχείρηση «Project Freedom»

Την ίδια στιγμή, στο στρατιωτικό πεδίο, η κατάσταση παραμένει ρευστή. Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι εξετάζεται η επαναφορά της επιχείρησης «Project Freedom» (σ.σ. Σχέδιο Ελευθερία), η οποία είχε ξεκινήσει για την προστασία εμπορικών πλοίων στο Ορμούζ αλλά «πάγωσε προσωρινά» λίγες ημέρες πριν.

.@POTUS on Project Freedom: “We’ll go a different route if everything doesn’t get signed up, buttoned up… We may go back to Project Freedom if things don’t happen — but it’ll be Project Freedom Plus, meaning Project Freedom plus other things.” pic.twitter.com/QpKc78vo6p — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 8, 2026

Όπως αναφέρει η Washington Post και το Reuters, η επιχείρηση είχε ήδη ενεργοποιήσει τις αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις για τη συνοδεία πλοίων, μετά από επιθέσεις και παρενοχλήσεις σε εμπορικά σκάφη.

Ο Τραμπ, ωστόσο, εμφανίστηκε αμφίθυμος:

«Είναι ένα καλό σχέδιο, αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι να το κάνουμε. Αν δεν προχωρήσουν τα πράγματα, ίσως επιστρέψουμε και μάλιστα πιο δυναμικά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πάγωμα και αναδίπλωση του Λευκού Οίκου

Η επιχείρηση είχε διακοπεί αιφνιδιαστικά νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε μέσω Truth Social ότι υπάρχουν «σημάδια προόδου» στις συνομιλίες με το Ιράν.

Όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα, η απόφαση αυτή προκάλεσε σύγχυση στο Πεντάγωνο και στους συμμάχους των ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο, καθώς η στρατιωτική επιχείρηση είχε ήδη τεθεί σε πλήρη εξέλιξη.

Παρά τις διπλωματικές διεργασίες, η ένταση στο πεδίο δεν έχει εκτονωθεί. Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλήξει ιρανικά πλοία που φέρονται να προσπαθούσαν να σπάσουν τον αποκλεισμό στο Ορμούζ.

Παράλληλα, αναφορές κάνουν λόγο για κατάσχεση δεξαμενόπλοιων και ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ ιρανικών και αμερικανικών δυνάμεων, με την Τεχεράνη να κατηγορεί τις ΗΠΑ για «στρατιωτική κλιμάκωση αντί διπλωματίας».

Η ιρανική πλευρά απορρίπτει τις αμερικανικές κινήσεις, χαρακτηρίζοντας τες «επικίνδυνη στρατιωτική περιπέτεια».

Το διπλωματικό αδιέξοδο

Παρά τις πληροφορίες για πιθανή 30ήμερη εκεχειρία που θα άνοιγε προσωρινά τα Στενά του Ορμούζ, καμία τελική συμφωνία δεν έχει επιτευχθεί.

Αμερικανοί αξιωματούχοι παραδέχονται ότι βρίσκονται σε αναμονή ιρανικής απάντησης, ενώ διπλωματικοί κύκλοι μιλούν για «εύθραυστο παράθυρο ευκαιρίας» που μπορεί να κλείσει γρήγορα αν συνεχιστούν οι στρατιωτικές ενέργειες.