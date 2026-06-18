Την προσδοκία των Ηνωμένων Πολιτειών για μια καθολική κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, με άμεση συμπερίληψη του μετώπου του Λιβάνου, εξέφρασε την Πέμπτη, 18 Ιουνίου, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Η τοποθέτηση αυτή έγινε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο «Truth Social», μόλις μία ημέρα μετά την ιστορική υπογραφή του μνημονίου συνεννόησης (MoU) ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη, το οποίο στοχεύει στον οριστικό τερματισμό του πολέμου.

Στο μήνυμά του, ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε την προσήλωση της χώρας του στην εξασφάλιση της σταθερότητας στην περιοχή, καλώντας όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να φανούν συνεπή.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι προσηλωμένες στην ειρήνη και ενθαρρύνουμε όλους στη Μέση Ανατολή να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους, ώστε να επιτρέψουν στις διαπραγματεύσεις μας να εξελιχθούν ομαλά», σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Συμπλήρωσε μάλιστα σε απόλυτο τόνο: «Αναμένουμε πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένων του Λιβάνου, της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ».

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση ακολούθησε μια προηγούμενη ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου στο ίδιο μέσο, στην οποία υπεραμύνθηκε των χειρισμών του Λευκού Οίκου. Απαντώντας στις επικρίσεις των πολιτικών του αντιπάλων, οι οποίοι κατηγορούν την κυβέρνηση ότι υπέγραψε μια συμφωνία υπερβολικά ευνοϊκή προς την Τεχεράνη, ο Τραμπ ξεκαθάρισε πως το deal με το Ιράν αποτελεί, στην πραγματικότητα, μια ξεκάθαρη «νίκη» για τις Ηνωμένες Πολιτείες.