Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε μια ανάρτηση που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβασε βίντεο, δημιουργημένο με Τεχνητή Νοημοσύνη, στο οποίο φαίνεται να παλεύει με μια τεράστια τίγρη, λίγες μόνο ημέρες μετά τον θάνατο ενός 23χρονου πολίτη στη Βρετανία σε ζωολογικό πάρκο.

Βίντεο από την ανάρτηση του Τραμπ:

Υπενθυμίζουμε πως ο νεαρός Ουίλιαμ Τσάπμαν εισέβαλε στον περιφραγμένο χώρο μιας τίγρης στο Yorkshire Wildlife Park στο Ντόνκαστερ της Βρετανίας και έχασε τη ζωή του. Η οικογένειά του αποκάλυψε ότι «έπασχε από σοβαρή ψυχική νόσο για αρκετά χρόνια και, ως εκ τούτου, λαμβάνε ισχυρή φαρμακευτική αγωγή».

Στο βίντεο που ανήρτησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, φαίνεται ο ίδιος να κυνηγά την τίγρη της Σιβηρίας, ονόματι Αλτάι και βάρους 200 κιλών.

Η ανάρτηση προκάλεσε αποτροπιασμό και τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «έπεσαν βροχή». Πολλοί από τους επικριτές του αφήσαν να εννοηθεί ότι η ανάρτηση του Τραμπ ισοδυναμούσε με κοινοποίηση βίντεο δολοφονίας/θανατηφόρου βίας. «Είστε άρρωστος στο ****** μυαλό», έγραψε ένας. «Είναι εντελώς άρρωστο που το δημοσιεύεις αυτό», ανέφερε ένας άλλος.

Η αντίδραση της οικογένειας

«Η οικογένεια είναι εντελώς συντετριμμένη από την απώλειά του Ουίλιαμ και αγωνίζεται να αποδεχτεί αυτό που έχει συμβεί», δήλωσαν σε ανακοίνωσή τους οι συγγενείς.

«Η δημοσίευση και η κυκλοφορία προσβλητικού περιεχομένου στα μέσα ενημέρωσης τους προκαλεί σοβαρή δυσφορία σε μια εξαιρετικά ευάλωτη στιγμή. Ζητάμε από τους ανθρώπους να σταματήσουν να το κάνουν αυτό», ανέφεραν.

Στην ανακοίνωση, η οικογένειά του πρόσθεσε ακόμη ότι «ο Γουίλιαμ ήταν ένας λαμπρός, ζεστός και ενδιαφέρων νεαρός άνδρας τον οποίο η οικογένειά του αγαπούσε πολύ και ο Γουίλιαμ τους αγαπούσε κι αυτός».

Το θανατηφόρο συμβάν στη Βρετανία

Σύμφωνα με μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων, ο Τσάπμαν βρισκόταν αρχικά μόνος σε ένα υπεριψωμένο σημείο πάνω από την περιφραγμένη περιοχή της τίγρης, ακούγοντας μουσική.

Βίντεο από την επίθεση της τίγρης στον νεαρό Ουίλιαμ Τσάπμαν:

Η αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησε στην τραγωδία:

Πλησίασε την επισκέπτρια Ντελ Τέιλορ και ζήτησε να τον βγάλει φωτογραφίες με φόντο το σαρκοφάγο ζώο.

Αμέσως μετά, σκαρφάλωσε τα προστατευτικά κιγκλιδώματα. Παρά την προσπάθεια μιας γυναίκας να τον συγκρατήσει, πήδηξε στο κενό από ύψος 3,6 μέτρων, καταλήγοντας μέσα στον βιότοπο της τίγρης.

Η τίγρη πλησίασε τον νεαρό, ο οποίος ακούστηκε να φωνάζει επανειλημμένα «Σταμάτα!». Δευτερόλεπτα μετά, το ζώο όρμησε κατά πάνω του.

Δεν θα θανατωθεί η τίγρη

Η Διοίκηση του Yorkshire Wildlife Park τοποθετήθηκε άμεσα για την τύχη της τίγρης Αλτάι, διαβεβαιώνοντας το κοινό ότι το ζώο είναι ασφαλές και δεν φέρει καμία ευθύνη για το συμβάν.

«Μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους πάντες ότι ο Αλτάι είναι ασφαλής, καλά στην υγεία του και δεν θα θανατωθεί ως αποτέλεσμα αυτού του περιστατικού», ανέφερε η επίσημη ανακοίνωση του Πάρκου, ενώ εργαζόμενοι σημείωσαν ότι για το ζώο επρόκειτο απλώς για μια ενστικτώδη αντίδραση σε έναν εισβολέα.