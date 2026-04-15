Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ότι θα ανοίξει μόνιμα τα Στενά του Ορμούζ «για την Κίνα».

«Η Κίνα είναι πολύ ευχαριστημένη που ανοίγω μόνιμα τα Στενά του Ορμούζ. Το κάνω και για χάρη τους – και για χάρη του κόσμου. Αυτή η κατάσταση δεν θα ξανασυμβεί ποτέ. Έχουν συμφωνήσει να μην στέλνουν όπλα στο Ιράν. Ο πρόεδρος Σι θα μου δώσει μία μεγάλη, δυνατή αγκαλιά όταν φτάσω εκεί σε λίγες εβδομάδες» τόνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Αναλυτικά η ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ:

Υπενθυμίζεται, ότι οι ΗΠΑ είχαν προχωρήσει σε ναυτικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ μετά το ναυάγιο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν στο Ισλαμαμπάντ το περασμένο Σάββατο.

«Συνεργαζόμαστε έξυπνα και πολύ καλά! Δεν είναι καλύτερο από τον πόλεμο; Αλλά θυμηθείτε, είμαστε πολύ καλοί στον πόλεμο, αν χρειαστεί – πολύ καλύτεροι από οποιονδήποτε άλλο!» κατέληξε στην ανάρτησή του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα επισκεφθεί το Πεκίνο στις 14 και 15 Μαΐου. Επρόκειτο αρχικά να συναντήσει τον Σι Τζινπίνγκ νωρίτερα, τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου, αλλά η επίσκεψη είχε αναβληθεί λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.