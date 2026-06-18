Ξέσπασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, για την σκληρή κριτική που δέχεται τις τελευταίες ώρες σχετικά με την συμφωνία που υπέγραψε με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή.

Μερίδα από τα αμερικανικά δίκτυα ενημέρωσης (ΝΥΤ, Αxios και άλλα) αλλά και πολιτικοί ή οικονομικοί αναλυτές καταγράφουν τα κέρδη και τις ζημίες της συμφωνίας για τις δύο πλευρές και εκτιμούν ότι το Ιράν βγήκε ωφελημένο παρά την αναμέτρησή του με την μεγαλύτερη πολεμική δύναμη του πλανήτη.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social αποκάλεσε «ανόητους» όσους πίστεψαν πως δεν ήταν αρκετά σκληρός με το Ιράν. «Είναι είτε ζηλιάρηδες, είτε κακοί άνθρωποι, είτε χαζοί» ανέφερε.

Επί λέξει έγραψε: «Αυτοί οι ανόητοι, που νομίζουν ότι δεν έχω υπάρξει αρκετά σκληρός με το Ιράν, την ίδια στιγμή που το Χρηματιστήριο μόλις κατέγραψε ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΨΗΛΟ και οι τιμές του πετρελαίου “κατρακυλούν”, είναι είτε ζηλιάρηδες, είτε κακοί άνθρωποι, είτε χαζοί. ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΞΑΝΑ!!! Πρόεδρος DJT»

Ο ίδιος ο Τραμπ, αποκάλυψε τον βασικό λόγο που επιδίωξε τόσο γρήγορα το τέλος του πολέμου. Όπως είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Εβιάν της Γαλλίας, δεν ήθελε να συνδεθεί το όνομα και οι επιλογές του με τον Χέρμπερτ Χούβερ, τον αμερικανό πρόεδρο που ήταν στην εξουσία όταν ξέσπασε η οικονομική κρίση του 1929.

«Ήταν πάντα ο πρόεδρος που δεν ήθελα να μοιάσω. Δεν ήθελα να δω οικονομική καταστροφή», είπε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι αν ο πόλεμος συνεχιζόταν, ο κόσμος θα άρχιζε να εξαντλεί τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου και η ενεργειακή κρίση θα απλωνόταν σταδιακά παντού.