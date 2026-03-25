Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του τόνισε ότι η συνάντηση του με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, η οποία είχε αρχικά αναβληθεί λόγω των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν, επαναπρογραμματίστηκε και θα πραγματοποιηθεί στο Πεκίνο στις 14 και 15 Μαΐου, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα, η η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε επίσης ότι ο ίδιος και η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ θα υποδεχθούν αργότερα μέσα στο έτος τον Σι Τζινπίνγκ και τη σύζυγό του, Πενγκ Λιγιουάν, στην Ουάσιγκτον, στο πλαίσιο ανταποδοτικής επίσκεψης.

Σύμφωνα με την ανάρτηση στο Τrurth Social, οι αρμόδιοι εκπρόσωποι των δύο πλευρών βρίσκονται στο στάδιο ολοκλήρωσης των προετοιμασιών για τις συναντήσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται σημαντικές για τις διμερείς σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι αναμένει με ενδιαφέρον τη συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο, επισημαίνοντας τη σημασία των επικείμενων επαφών. «Ανυπομονώ πολύ να περάσω χρόνο με τον Πρόεδρο Σι σε αυτό που, είμαι βέβαιος, θα είναι ένα μνημειώδες γεγονός».