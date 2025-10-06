Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ αξίωσε οι διαπραγματευτές του Ισραήλ και της Χαμάς να «προχωρήσουν γρήγορα» στις συνομιλίες που θα αρχίσουν σήμερα Δευτέρα, με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος που μαίνεται για σχεδόν δυο χρόνια στη Λωρίδα της Γάζας, χαρακτηρίζοντας «πολύ θετικές» τις συνομιλίες με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

«Αυτό το Σαββατοκύριακο υπήρξαν πολύ θετικές συζητήσεις με τη Χαμάς και χώρες από όλο τον κόσμο (Αραβικές, Μουσουλμανικές και όλες τις άλλες) για την απελευθέρωση των ομήρων, τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, αλλά, το πιο σημαντικό, επιτέλους επιδιώκεται εδώ και καιρό η ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή. Αυτές οι συνομιλίες ήταν πολύ επιτυχημένες και προχωρούν γρήγορα. Οι τεχνικές ομάδες θα συναντηθούν ξανά τη Δευτέρα, στην Αίγυπτο, για να επεξεργαστούν και να διευκρινίσουν τις τελικές λεπτομέρειες. Μου είπαν ότι η πρώτη φάση θα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή την εβδομάδα και ζητώ από όλους να ΚΙΝΗΘΟΥΝ ΓΡΗΓΟΡΑ. Θα συνεχίσω να παρακολουθώ αυτήν την αιώνια «σύγκρουση». Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ, ΑΛΛΙΩΣ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΜΑΓΕΙΩΔΗΣ ΑΙΜΑΤΟΧΡΟΝΙΑ — ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΔΕΙ!», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος με ανάρτησή του στο Truth Social.

Η ανάρτηση του Ντ. Τραμπ

There have been very positive discussions with Hamas, and Countries from all over the World (Arab, Muslim, and everyone else) this weekend, to release the Hostages, end the War in Gaza but, more importantly, finally have long sought PEACE in the Middle East. These talks have been… — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 5, 2025

Πληκτρολόγησε τη λέξη «ειρήνη», με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει, όπως και αρκετές ακόμη φράσεις του στο κείμενο που ανάρτησε, τονίζοντας έτσι τη σημασία τους.