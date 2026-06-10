Οξύνεται πάλι η πολεμική σύγκρουση στο Περσικό Κόλπο, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν στρατιωτικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων μετά την κατάρριψη αμερικανικού επιθετικού ελικοπτέρου Apache στο Στενό του Ορμούζ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε την αμερικανική αντίδραση, δηλώνοντας ότι πρόκειται για απάντηση στις ενέργειες της Τεχεράνης.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ξεκίνησαν επιχειρήσεις «αυτοάμυνας» εναντίον του Ιράν στις 5 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής), ως αντίποινα για την κατάρριψη του ελικοπτέρου που πραγματοποιούσε περιπολία στην κρίσιμη θαλάσσια οδό του Ορμούζ.

Μιλώντας στο ABC News, ο Τραμπ ανέφερε ότι «αυτή είναι μια απάντηση σε αυτό που έκαναν στο ελικόπτερό μας χθες το βράδυ», προσθέτοντας πως «η απάντηση θα πρέπει να είναι πολύ ισχυρή και αυτό ακριβώς είναι».

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αναφερθεί στο περιστατικό και μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, υποστηρίζοντας ότι ενημερώθηκε από το στρατιωτικό επιτελείο πως το Apache καταρρίφθηκε από ιρανικά πυρά κατά τη διάρκεια περιπολίας. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει, εκ των πραγμάτων, να απαντήσουν», έγραψε χαρακτηριστικά

Πλήγματα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και συστήματα αεράμυνας

Σύμφωνα με πληροφορίες από αμερικανικές και ιρανικές πηγές, οι επιθέσεις επικεντρώθηκαν σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και συστήματα αεράμυνας γύρω από το Στενό του Ορμούζ.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν μετέδωσαν ότι σημειώθηκαν εκρήξεις στη λιμενική πόλη Σιρίκ, ενώ το πρακτορείο Fars ανέφερε εκρήξεις και σε ανατολικές περιοχές της επαρχίας Χορμοζγκάν.

Παράλληλα, εκρήξεις αναφέρθηκαν στο στρατηγικής σημασίας νησί Κεσμ, ενώ το πρακτορείο Mehr μετέδωσε ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις και στο Μπαντάρ Αμπάς, ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της χώρας.

Αμερικανός αξιωματούχος, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Axios, δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν αρκετά ιρανικά συστήματα αεράμυνας και ραντάρ που βρίσκονται γύρω από το Στενό του Ορμούζ, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης στην περιοχή.

Σκληρές προειδοποιήσεις από Ιράν και Ισραήλ

Την ίδια στιγμή, η ρητορική των εμπλεκόμενων πλευρών γίνεται ολοένα και πιο επιθετική.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε την Ουάσιγκτον να μην αθετήσει τις δεσμεύσεις της, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης.

«Προτιμούμε τη γλώσσα της διπλωματίας, αλλά μιλάμε πολύ πιο άπταιστα άλλες γλώσσες. Αν αθετήσετε τις δεσμεύσεις σας, θα περάσουμε σε αυτό που γνωρίζουμε καλύτερα», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Από την πλευρά του Ισραήλ, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των IDF, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε στρατιωτική άσκηση στο βόρειο Ισραήλ ότι οι πρόσφατες επιθέσεις αποτελούν μόνο την αρχή.

«Η ιρανική προσπάθεια να επιβάλει νέους κανόνες και να αλλάξει την πραγματικότητα θα αποτύχει. Η επίθεση που πραγματοποιήσαμε στο Ιράν ήταν προετοιμασία για ένα πολύ πιο σημαντικό και βαρύ πλήγμα», τόνισε.

Το Ιράν θέτει τον στρατό σε πλήρη επιφυλακή

Μέσα σε αυτό το κλίμα έντασης, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις τέθηκαν σε κατάσταση «πλήρους επιφυλακής», σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Το πρακτορείο επικαλέστηκε Ιρανό βουλευτή, ο οποίος υποστήριξε ότι η απάντηση της χώρας στις αμερικανικές απειλές είναι η αύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και η ενεργοποίηση πυραυλικής επιφυλακής.

«Η απάντησή μας σε αυτή την παράλογη και γελοία απειλή δεν είναι τίποτε άλλο από την αύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και την κήρυξη πυραυλικής ετοιμότητας των ενόπλων δυνάμεων», δήλωσε.

Ο ίδιος έστειλε μήνυμα προς την Ουάσιγκτον, υπογραμμίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να υποχωρήσει υπό πίεση.

«Ο Τραμπ και η ομάδα του πρέπει να γνωρίζουν ότι κανένα σενάριο, καμία απειλή και καμία συνωμοσία εναντίον του Ιράν δεν θα πετύχει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι τελευταίες εξελίξεις ενισχύουν τους φόβους για ευρύτερη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, καθώς η στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν φαίνεται να περνά σε νέα, ακόμη πιο επικίνδυνη φάση.