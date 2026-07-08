Νέες απειλές για στρατιωτικά πλήγματα εναντίον του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για άμεση επιχειρησιακή απάντηση, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες το βράδυ, και πολύ πιθανόν να τους χτυπήσουμε ξανά σκληρά απόψε». Αναφερόμενος στην ηγεσία της Τεχεράνης, συμπλήρωσε πως «ήταν οι τυράννοι της Μέσης Ανατολής, αλλά δεν είναι πια».

Η κλιμάκωση αυτή ακολουθεί την πρόσφατη απόφαση του Τραμπ να κηρύξει τη λήξη της εκεχειρίας με το Ιράν. Αφορμή στάθηκαν οι επιθέσεις του ιρανικού καθεστώτος εναντίον εμπορικών πλοίων κοντά στο στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ, αν και ο ίδιος διευκρίνισε ότι η πόρτα των διαπραγματεύσεων παραμένει τυπικά ανοιχτή.

Οι «αθετημένες υποσχέσεις» της Τεχεράνης

Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε την έντονη δυσφορία του, κατηγορώντας την ιρανική ηγεσία για διπροσωπία και συστηματική παραπλάνηση κατά τη διάρκεια των διπλωματικών επαφών.

«Συμφωνούν σε όλα και μετά πηγαίνουν και δίνουν συνέντευξη Τύπου, λέγοντας ότι δεν το συζητήσαμε καν», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας σε έντονο ύφος πως «κάτι δεν πάει καλά με αυτούς τους ανθρώπους».

Δηλώνοντας ξεκάθαρα δυσαρεστημένος από τη στάση του καθεστώτος, υπογράμμισε ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων, ξεκαθαρίζοντας πάντως πως οι τελικές αποφάσεις θα εξαρτηθούν από τις εξελίξεις των επόμενων ωρών.

Συμπαραγωγή Patriot και Tomahawk στην Ουκρανία

Στο περιθώριο της συνόδου, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε διμερή συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στις κοινές τους δηλώσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την εκτίμηση ότι τόσο ο Ζελένσκι όσο και ο Βλαντιμίρ Πούτιν επιθυμούν την ειρήνη.

Παράλληλα, προχώρησε σε μια σημαντική αποκάλυψη, αναφέροντας ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει τη χορήγηση άδειας στην Ουκρανία ώστε να κατασκευάζει εγχώρια προηγμένα αμερικανικά οπλικά συστήματα, όπως οι πύραυλοι Patriot και Tomahawk. Απαντώντας στις επιφυλάξεις δημοσιογράφων για τον χρόνο που απαιτείται για μια τέτοια παραγωγή, ο Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος, εκτιμώντας ότι οι Ουκρανοί μπορούν να κινηθούν εξαιρετικά γρήγορα.

Η πρόσκληση Πούτιν και η αναφορά στον «καβγά»

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Τραμπ αποκάλυψε πως ο Ρώσος πρόεδρος τον προσκάλεσε στη Μόσχα, ρωτώντας μάλιστα χαριτολογώντας τον Ζελένσκι αν θα τον συνοδεύσει. Ωστόσο, έσπευσε να χαρακτηρίσει «μη ρεαλιστική» την πρόταση του Πούτιν για μια απευθείας συνάντηση των δύο ηγετών στη ρωσική πρωτεύουσα.

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε ότι η κατάσταση στα μέτωπα έχει αλλάξει και ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν πλέον τον πλήρη έλεγχο στο πεδίο της μάχης.

Κλείνοντας, ο Τραμπ επέλεξε να σχολιάσει τη γεωπολιτική σύγκρουση χρησιμοποιώντας μια ιδιόμορφη παρομοίωση: «Φανταστείτε δύο παιδιά σε ένα πάρκο που δεν συμπαθούν το ένα το άλλο και αρχίζουν να τσακώνονται. Μερικές φορές πρέπει να τα αφήσεις να τσακωθούν. Να τα αφήσεις να δουν ότι είναι δύσκολο. Ο καβγάς είναι δύσκολος».