Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να εξαπολύσουν σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ομάν, σε περίπτωση που η χώρα επιχειρήσει να παρεμποδίσει τις αμερικανικές ενέργειες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε στη συγκεκριμένη δήλωση τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου, σε συνέντευξή του στον Trey Yingst του Fox News, την ώρα που η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν οδεύει προς τη λήξη της.

«Αν το Ομάν σταθεί εμπόδιο στις ενέργειές μας, θα το βομβαρδίσουμε ανελέητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

BREAKING: President Trump tells @TreyYingst he’s in “no hurry” as a backchannel with Iranian Revolutionary Guard officials remains open despite Tehran’s public defiance. Trump says Iran is dying and playing its hand like a good poker player, projecting strength publicly while… pic.twitter.com/zCuxVTXSdd — Fox News (@FoxNews) August 17, 2026

Παράλληλα, το Ιράν ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με το Ομάν, με αντικείμενο την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ.