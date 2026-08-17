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Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να εξαπολύσουν σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ομάν, σε περίπτωση που η χώρα επιχειρήσει να παρεμποδίσει τις αμερικανικές ενέργειες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε στη συγκεκριμένη δήλωση τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου, σε συνέντευξή του στον Trey Yingst του Fox News, την ώρα που η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν οδεύει προς τη λήξη της.

«Αν το Ομάν σταθεί εμπόδιο στις ενέργειές μας, θα το βομβαρδίσουμε ανελέητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, το Ιράν ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με το Ομάν, με αντικείμενο την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ.

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