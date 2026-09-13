Σειρά ηχηρών δηλώσεων που αγγίζουν την παγκόσμια γεωπολιτική, την ενέργεια, την οικονομία και την τεχνολογία πραγματοποίησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ιρλανδία την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι ζήτησε από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις στις ρωσικές υποδομές ντίζελ, προέβλεψε ταχεία λήξη της κρίσης με το Ιράν αμέσως μετά τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές του Νοεμβρίου, ενώ τάχθηκε κατά των περιορισμών στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI).

Παράλληλα, άσκησε εκ νέου πιέσεις στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) για μείωση επιτοκίων, επιμένοντας παράλληλα στις εμπρηστικές τοποθετήσεις του υπέρ μιας επανενωμένης Ιρλανδίας.

Παρέμβαση Τραμπ σε Ζελένσκι: «Μη χτυπάτε το ρωσικόν ντίζελ»

Κατά τις δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους στην Ιρλανδία, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε το περιεχόμενο της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε από το Κίεβο να αναπροσαρμόσει τη στρατιωτική του στρατηγική, υποστηρίζοντας ότι οι πλήξεις σε ρωσικά διυλιστήρια και εγκαταστάσεις καυσίμων προκαλούν παγκόσμιες ελλείψεις:

«Μιλήσαμε με τον κ. Ζελένσκι γι’ αυτό. Υπάρχουν πολλοί άλλοι στόχοι. Μην χτυπάτε το ντίζελ γιατί προκαλεί έλλειψη ντίζελ. Πρέπει να σταματήσετε να καταστρέφετε το ντίζελ στη Ρωσία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Ιράν, ενδιάμεσες εκλογές Νοεμβρίου και τιμές πετρελαίου

Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε την βεβαιότητα ότι η σύγκρουση με το Ιράν οδεύει προς το τέλος της, συνδέοντας τις εξελίξεις με το εγχώριο πολιτικό ημερολόγιο και τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου 2026.

Ο Τραμπ εκτίμησε ότι ο πόλεμος θα ολοκληρωθεί αμέσως μετά, ή και πριν, από τις εκλογές, γεγονός που όπως είπε θα οδηγήσει σε κατακόρυφη πτώση των τιμών της βενζίνης.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Τεχεράνη επιζητεί διακαώς μια συμφωνία, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι δεν πρόκειται να υπογράψει ένα δυσμενές ντιλ, ενώ δήλωσε αδιάφορος για τις απευθείας συνομιλίες των χωρών του Περσικού Κόλπου με το Ιράν.

«Αρνητικές δυνάμεις» όσοι ζητούν επιβράδυνση της AI

Παρεμβαίνοντας στη δημόσια συζήτηση για την ασφάλεια και τους κινδύνους της Τεχνητής Νοημοσύνης και απαντώντας εμμέσως στις επιφυλάξεις που εκφράζονται από εταιρείες όπως η OpenAI, ο Ντόναλντ Τραμπ τάχθηκε αναφανδόν υπέρ της ταχείας ανάπτυξης της τεχνολογίας.

Χαρακτήρισε όσους ζητούν επιβράδυνση και ρυθμίσεις ως «αρνητικές δυνάμεις» που εγείρουν θέματα που δεν θα έπρεπε, τονίζοντας την ανάγκη οι ΗΠΑ να διατηρήσουν την πρωτοκαθεδρία απέναντι στην Κίνα:

«Προηγούμαστε της Κίνας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Είμαστε η πιο προηγμένη χώρα στον κόσμο και θέλω να παραμείνει έτσι, γιατί όποιος κερδίσει στην τεχνητή νοημοσύνη, κερδίζει τα πάντα», σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Πίεση στη Fed για επιτόκια και σχόλια για τη Βόρεια Ιρλανδία

Ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) την Τετάρτη για τη νομισματική πολιτική, ο Τραμπ άσκησε εκ νέου πιέσεις στον διοικητή Τζέρον Πάουελ, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα έπρεπε να απολαμβάνουν τα χαμηλότερα επιτόκια στον κόσμο λόγω της κορυφαίας πιστοληπτικής τους ικανότητας.

Τέλος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε την αμφιλεγόμενη υποστήριξή του στην αποχώρηση της Βόρειας Ιρλανδίας από το Ηνωμένο Βασίλειο και την ένωσή της με τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, χαρακτηρίζοντάς την ως «ένα από τα πιο φυσικά πράγματα όλων των εποχών», ενώ απέφυγε να τοποθετηθεί «ακόμα» για το ζήτημα της ανεξαρτησίας της Σκωτίας.