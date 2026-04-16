Σε εκεχερία 10 ημερών συμφώνησαν ο Πρόεδρος του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν και ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπως ανακοίνωσε το απόγευμα της Πέμπτης (16/4) ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Η εκεχειρία τίθεται σε ισχύ από τα μεσάνυχτα της Πέμπτης.

BREAKING: Trump: I just had excellent conversations with the Highly Respected President Joseph Aoun, of Lebanon, and Prime Minister Bibi Netanyahu, of Israel. These two Leaders have agreed that in order to achieve PEACE between their Countries, they will formally begin a 10… pic.twitter.com/v0IixcFmzS — Clash Report (@clashreport) April 16, 2026

«Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι, για να υπάρξει ειρήνη ανάμεσα στις χώρες τους, θα ξεκινήσουν επίσημα μια εκεχειρία διάρκειας 10 ημερών, που θα αρχίσει στις 5 το απόγευμα (ώρα Ανατολικών ΗΠΑ)» έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στον λογαριασμό του στο Truth Social.

«Έχω δώσει εντολή στον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μαζί με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, Νταν Ρέιζιν Κέιν, να συνεργαστούν με το Ισραήλ και τον Λίβανο για την επίτευξη μιας Διαρκούς ειρήνης» ανέφερε σε ανάρτησή του.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ στο Truth Social:

«Μόλις είχα πολύ καλές συνομιλίες με τον ιδιαίτερα σεβαστό Πρόεδρο του Λιβάνου, Joseph Aoun, και τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι, για να υπάρξει ειρήνη ανάμεσα στις χώρες τους, θα ξεκινήσουν επίσημα μια εκεχειρία διάρκειας 10 ημερών, που θα αρχίσει στις 5 το απόγευμα (ώρα Ανατολικών ΗΠΑ).

Την Τρίτη, οι δύο χώρες συναντήθηκαν για πρώτη φορά μετά από 34 χρόνια στην Ουάσινγκτον, μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μαρκο Ρούμπιο.

Έχω δώσει εντολή στον Αντιπρόεδρο Τζει Ντιν Βανς και στον υπουργό Εξωτερικών Ρούμπιο, μαζί με τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων, Νταν Κέιν, να συνεργαστούν με το Ισραήλ και τον Λίβανο για να πετύχουν μια μόνιμη ειρήνη.

Είναι τιμή μου που έχω συμβάλει στην επίλυση 9 πολέμων σε όλο τον κόσμο, και αυτός θα είναι ο 10ος, οπότε ας το ολοκληρώσουμε!».

Ο Τραμπ θα καλέσει τον Νετανιάχου και τον Αούν στην Ουάσινγκτον για συνομιλίες

Σε μια δεύτερη ανάρτηση στο Truth Social, μετά την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα καλέσει τους ηγέτες και των δύο χωρών στην Ουάσινγκτον για συνομιλίες.

«Θα προσκαλέσω τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, και τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, στο Λευκό Οίκο για τις πρώτες ουσιαστικές συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου από το 1983, πριν από πολύ καιρό», έγραψε.

«Και οι δύο πλευρές επιθυμούν την ΕΙΡΗΝΗ, και πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί, σύντομα!».

Νωρίτερα είχαμε αναφερθεί στο ενδεχόμενο εκεχειρίας αναφέροντας τα εξής:

Τι είχαν αναφέρει νωρίτερα ισραηλινά μέσα

Σύμφωνα με νεώτερα δεδομένα, που δημοσιεύει η εφημερίδα Haaretz, ο ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται για μια πιθανή εκεχειρία με τον Λίβανο, η οποία θα μπορούσε να ξεκινήσει από τις 19:00 τοπική ώρα.

Μια συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ενδέχεται να ανακοινωθεί σύντομα, ακόμη και απόψε, σύμφωνα με πληροφορίες του ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios.

Ειδικότερα, ο δημοσιογράφος Μπαράκ Ραβίντ αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ: «Πηγή από τις ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας αναφέρει πως υπάρχει πιθανότητα για εκεχειρία στον Λίβανο το βράδυ της Πέμπτης. “Βρισκόμαστε σε σταυροδρόμι. Τίποτα δεν είναι οριστικό, αλλά θα μπορούσε να συμβεί σήμερα”, ανέφερε η πηγή».

Όλα αυτά συμβαίνουν, ενώ αναμένεται εντός των επόμενων ωρών τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Προέδρου του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν.

Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του νέου αυτού πολιτικού τοπίου, διαδραμάτισε ο ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Την ίδια ώρα, η Jerusalem Post τιτλοφορεί άρθρο σύμφωνα με το οποίο «Οι ΗΠΑ πιέζουν τον Πρόεδρο του Λιβάνου Αούν για απευθείας επικοινωνία με τον Νετανιάχου, τη στιγμή που η Βηρυτός αρνείται οποιαδήποτε επαφή».

Επίσης, oι Times of Israel σε άρθρο τους αναφέρουν πως η Βηρυτός αρνείται την επικοινωνία με το Ισραήλ, την ώρα που ο Τραμπ, προσωπικά, πιέζει για την πρώτη επίσημη επαφή μεταξύ των ηγετών Λιβάνου και Ισραήλ.

Μέσα από αυτές τις διφορούμενες και αμφίσημες πληροφορίες, το μόνο σίγουρο συμπέρασμα είναι πως εδώ και μερικές ώρες διαδραματίζεται ένας διπλωματικός μαραθώνιος μεταξύ Ουάσιγκτον, Βηρυτού και Ιερουσαλήμ, προκειμένου να βρεθεί κοινός τόπος για την εφαρμογή μιας κατάπαυσης του πυρός, η οποία θα επιτρέψει στο να καθίσουν στο τραπέζι ο στρατός του Λιβάνου με την Χεζμπολάχ, για να συμφωνήσουν στον αφοπλισμό της τελευταίας, και οι επίσημες κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου, προκειμένου να καταλήξουν σε memorandum συμφωνίας που θα είναι το προοίμιο μίας συνθήκης ειρήνης.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία πληροφορία για το πώς θα λυθεί το μείζον ζήτημα, που είναι η κατάληψη του νοτίου τμήματος του Λιβάνου από τη γραμμή του ποταμού Λιτάνι.