Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει επίθεση σε δημοσιογράφο. Ούτε δέκα μέρες δεν πέρασαν από την φορά που γύρισε και είπε στη Κάθριν Λούσι, δημοσιογράφο του Bloomberg, «ησυχία γουρουνίτσα» σε ερώτηση σχετική με την υπόθεση Έπστιν.

Τώρα με αφορμή το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα των New York Times που αναφέρει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζει «σημάδια κόπωσης» και ότι, σε ηλικία 79 ετών, «αντιμετωπίζει τις πραγματικότητες της γήρανσης στο αξίωμα», προσέβαλε όλη την εφημερίδα και την δημοσιογράφο.

Πιο συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ σε ανάρτηση του χαρακτήρισε την εφημερίδα «αποτυχημένη» και υποστήριξε «οι ριζοσπάστες της Αριστεράς στην εφημερίδα New York Times που σύντομα θα κλείσει, έγραψαν ένα άρθρο εναντίον μου ότι δήθεν χάνω την ενέργειά μου. Γνωρίζουν πως αυτό είναι λάθος, όπως και σχεδόν καθετί που γράφουν για μένα, συμπεριλαμβανομένων των εκλογικών αποτελεσμάτων – όλα εσκεμμένα αρνητικά».

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ αποκάλεσε ακόμα την εφημερίδα «φθηνή φυλλάδα» και «εχθρό του λαού».

Τη Κέιτι Ρότζερς, την συντάκτρια του άρθρου αυτού τη χαρακτήρισε «τρίτης κατηγορίας ρεπόρτερ, άσχημη μέσα και έξω».

Ανάλυση του ΜΚΟ Freedom of the Press Foundation δείχνει πως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δημοσιεύσει σχεδόν 3.500 αναρτήσεις που επιτίθενται στον Τύπο την τελευταία δεκαετία.

Σημειώνεται ότι το άρθρο των New York Times δημοσιεύθηκε την Τρίτη και έκανε αναφορά στον Πρόεδρο των ΗΠΑ ότι «παραμένει σχεδόν πανταχού παρών στην αμερικανική ζωή. Εμφανίζεται στα μέσα ενημέρωσης και απαντά σε ερωτήσεις πολύ πιο συχνά από τον προκάτοχό του, τον Τζο Μπάιντεν».