«Δεν θα είχε απομείνει τίποτα… κάναμε δουλειά για τον κόσμο», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, αναφερόμενος στον πόλεμο με το Ιράν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες (16/3), ότι η αμερικανική επιχείρηση «Epic Fury» εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, απέτρεψε έναν πυρηνικό πόλεμο, που θα μπορούσε να «εξελιχθεί σε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο».

«Αν δεν την είχαμε κάνει, θα άρχιζε πυρηνικός πόλεμος και μετά ο τρίτος παγκόσμιος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Trump on Iran: All of those missiles that were launched against their neighbors were set long ago, long before they expected to use them so quickly. Had we not done this, you would have had a nuclear war that would have evolved into WW3. pic.twitter.com/SKJis8aGOL — Clash Report (@clashreport) March 16, 2026

«Όλοι αυτοί οι πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν εναντίον των γειτόνων τους είχαν τοποθετηθεί πολύ καιρό πριν, και δεν περίμεναν να τους χρησιμοποιήσουν τόσο γρήγορα» τόνισε.

Offering another rationale for the US-Israeli war on Iran, Donald Trump claimed he ordered strikes to prevent a nuclear conflict that would have turned into World War III. He also said not even the “greatest experts” thought Iran would retaliate with attacks on Gulf states. pic.twitter.com/f5I3QbZD7i — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) March 16, 2026



«Αν δώσετε στο Ιράν πυρηνικό όπλο, θα χρησιμοποιηθεί σχεδόν αμέσως και ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου θα ανατιναχθεί», κατέληξε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσπαθώντας να δικαιολογήσει την επίθεση που εξαπέλυσε σε συνεργασία με το Ισραήλ, εναντίον του Ιράν.