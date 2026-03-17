«Δεν θα είχε απομείνει τίποτα… κάναμε δουλειά για τον κόσμο», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, αναφερόμενος στον πόλεμο με το Ιράν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες (16/3), ότι η αμερικανική επιχείρηση «Epic Fury» εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, απέτρεψε έναν πυρηνικό πόλεμο, που θα μπορούσε να «εξελιχθεί σε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο».

«Αν δεν την είχαμε κάνει, θα άρχιζε πυρηνικός πόλεμος και μετά ο τρίτος παγκόσμιος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

 

 

 

«Όλοι αυτοί οι πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν εναντίον των γειτόνων τους είχαν τοποθετηθεί πολύ καιρό πριν, και δεν περίμεναν να τους χρησιμοποιήσουν τόσο γρήγορα» τόνισε.

 


«Αν δώσετε στο Ιράν πυρηνικό όπλο, θα χρησιμοποιηθεί σχεδόν αμέσως και ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου θα ανατιναχθεί», κατέληξε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσπαθώντας να δικαιολογήσει την επίθεση που εξαπέλυσε σε συνεργασία με το Ισραήλ, εναντίον του Ιράν.

