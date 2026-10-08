Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ξεκίνησε πόλεμο με το Ιράν και δεν έχει καταφέρει ακόμα να φέρει – όπως υποσχόταν – την ειρήνη στην Ουκρανία, δήλωσε χθες Τετάρτη πως αξίζει το Νόμπελ Ειρήνης, αφήνοντας αιχμές για την Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ ενόψει της ανακοίνωσης του φετινού νικητή.

«Δεν ξέρω ποια θα είναι η απόφασή τους», είπε ο Τραμπ αναφερόμενος στο Νόμπελ Ειρήνης για το 2026, το οποίο η Νορβηγική Επιτροπή πρόκειται να ανακοινώσει την Παρασκευή. «Φημίζονται πως δεν το δίνουν σε ανθρώπους σαν εμένα», σημείωσε.

Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο πέρυσι, ο Τραμπ έχει κατ’ επανάληψη ισχυριστεί πως αξίζει τη συγκεκριμένη διάκριση. «Είναι πλέον καιρός», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, υποστηρίζοντας ότι παρενέβη για τον τερματισμό οκτώ πολέμων από τότε που ανέλαβε καθήκοντα τον Ιανουάριο του 2025.

«Ωστόσο, ήταν μεγάλη μου τιμή που το έλαβα έμμεσα την προηγούμενη φορά από την ίδια τη βραβευθείσα, η οποία δήλωσε ότι κανείς στην ιστορία δεν το άξιζε περισσότερο από τον πρόεδρο Τραμπ», συμπλήρωσε.

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, παρέδωσε τον Ιανουάριο στον Ντόναλντ Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης που της απονεμήθηκε πέρυσι.

Οι ηγέτες της Καμπότζης, του Ισραήλ και του Πακιστάν έχουν δηλώσει ότι πρότειναν τον Τραμπ για Νόμπελ Ειρήνης.

Στα φαβορί για τη φετινή βράβευση συγκαταλέγονται ο πάπας Λέων ΙΔ΄, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα παλαιστινιακά εδάφη Φραντσέσκα Αλμπανέζε.