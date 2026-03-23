«Το Ιράν θέλει απεγνωσμένα να συνάψει μια συμφωνία και αυτό ενδέχεται να γίνει μέσα σε πέντε ημέρες ή νωρίτερα», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο Fox Business Network, ο οποίος νωρίτερα ανακοίνωσε ότι θα «παγώσει» τις επιθέσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας για πέντε μέρες.
Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι πιο πρόσφατες συνομιλίες μεταξύ των απεσταλμένων των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ και ομολόγων τους, πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή (22/3) το βράδυ.
Παράλληλα, μιλώντας στο CNBC, ο Αμερικανός ηγέτης δήλωσε ότι «είμαστε αποφασισμένοι να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν», ενώ πρόσθεσε ότι οι συζητήσεις με τις ιρανικές αρχές ήταν πολύ έντονες και ότι παραμένει αισιόδοξος πως μπορεί να επιτευχθεί κάτι πολύ ουσιαστικό.
Επέμεινε, επίσης, ότι τα γεγονότα που εκτυλίσσονται στο Ιράν μπορούν να χαρακτηριστούν ως αλλαγή καθεστώτος.
Διαψεύδει το Ιράν
«Oι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ αποσκοπούν στη μείωση των τιμών στην ενέργεια και στην εξασφάλιση χρόνου για τα στρατιωτικά του σχέδια» ανταπάντησε νωρίτερα το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών.
«Δεν έχουν υπάρξει άμεσες ή έμμεσες διαπραγματεύσεις και δεν υπάρχουν ούτε αυτή τη στιγμή» διεμήνυσε Ιρανός αξιωματούχος.
Θα ακολουθήσει τα σχέδια των ΗΠΑ το Ισραήλ;
Πηγή που γνωρίζει τα στρατιωτικά σχέδια του Ισραήλ δήλωσε στο Reuters, ότι η Ουάσινγκτον είχε ενημερώσει την Ιερουσαλήμ για τις συνομιλίες της με την Τεχεράνη και ότι το Ισραήλ είναι πιθανό να ακολουθήσει την Ουάσινγκτον στην αναστολή οποιασδήποτε επίθεσης σε ιρανικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας και ενεργειακών υποδομών.
Δείτε live εικόνα από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή:
Τραμπ: Έχουμε σημαντικά σημεία σύγκλισης με το Ιράν
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι οι ΗΠΑ είχαν «καλές» συνομιλίες με το Ιράν, τονίζοντας ότι οι δύο πλευρές είχαν «σημαντικά σημεία συμφωνίας».
Ο Τραμπ είπε ότι οι συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή (22/3) θα συνεχιστούν σήμερα και ότι αν οι διαπραγματεύσεις συνεχιστούν παραγωγικά, θα υπάρξει συμφωνία πολύ σύντομα. Όπως ανέφερε οι συνομιλίες έγιναν από τον απεσταλμένο του, Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ.
Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος τόνισε πως οι ΗΠΑ συνομιλούν με έναν Ιρανό ηγέτη, που δεν είναι ο νέος ανώτατος ηγέτης.
Σημείωσε πως αν επιτευχθεί μια συμφωνία, είναι μια εξαιρετική αρχή για το Ιράν και εξαιρετική για την περιοχή.
Axios: Τρεις χώρες σε ρόλο διαμεσολαβητή
Η Τουρκία, η Αίγυπτος και το Πακιστάν μεσολαβούν τις τελευταίες ημέρες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, σε μια προσπάθεια να αποκλιμακωθεί η σύγκρουση, σύμφωνα με το Axios, το οποίο επικαλείται αμερικανική πηγή.
Ανώτεροι αξιωματούχοι από τις τρεις χώρες πραγματοποίησαν ξεχωριστές συνομιλίες με τον απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ και τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, ανέφερε η πηγή.
«Η διαμεσολάβηση βρίσκεται σε εξέλιξη και σημειώνει πρόοδο… η συζήτηση αφορά τον τερματισμό του πολέμου και την επίλυση όλων των εκκρεμών ζητημάτων», ανέφερε η πηγή, προσθέτοντας: «Ελπίζουμε να έχουμε απαντήσεις σύντομα».
Υποχωρούν εκ νέου οι τιμές του πετρελαίου
Μετά τις δηλώσεις του Τραμπ ότι «είμαστε αποφασισμένοι να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν», ανανεωμένες πιέσεις εκδηλώνονται στις τιμές του πετρελαίου.
Συγκεκριμένα, το Μπρεντ έπεσε κάτω από τα 110 δολάρια το βαρέλι (-10%) και το αμερικανικό αργό κάτω από 90 δολάρια το βαρέλι (-9%).
Οι IDF καλούν τους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ να μείνουν κοντά στα καταφύγια
Οι κάτοικοι των οικισμών στα σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο έχουν λάβει οδηγίες από τον στρατό να παραμείνουν κοντά σε καταφύγια μέχρι νεοτέρας, καθώς αναμένεται αύξηση των πυραυλικών επιθέσεων της Χεζμπολάχ τις επόμενες ώρες.
«Η μετακίνηση στην περιοχή πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο και να αποφεύγονται οι συναθροίσεις. Μόλις λάβετε συναγερμό, πρέπει να μεταβείτε σε προστατευμένο χώρο», αναφέρει ο στρατός.
Η Χεζμπολάχ βομβαρδίζει σήμερα (23/3) την περιοχή Κιριάτ Σμόνα. Μέχρι στιγμής, μια ρουκέτα έχει τραυματίσει δύο άτομα, εκ των οποίων το ένα σοβαρά.
Τραμπ στο CNBC: Είμαστε αποφασισμένοι να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν
Μιλώντας στο CNBC, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «είμαστε αποφασισμένοι να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν».
Ο Τραμπ είπε ακόμα ότι οι συζητήσεις με τις ιρανικές αρχές ήταν πολύ έντονες και ότι παραμένει αισιόδοξος πως μπορεί να επιτευχθεί κάτι πολύ ουσιαστικό.
Ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε επίσης, κατά τη διάρκεια της ίδιας τηλεφωνικής συνομιλίας με τον σταθμό, ότι τα γεγονότα που εκτυλίσσονται στο Ιράν μπορούν να χαρακτηριστούν ως αλλαγή καθεστώτος.
Τραμπ: Το Ιράν θέλει απεγνωσμένα συμφωνία - Μπορεί να γίνει και σε πέντε ημέρες
«Το Ιράν θέλει απεγνωσμένα να συνάψει μια συμφωνία και αυτό ενδέχεται να γίνει μέσα σε πέντε ημέρες ή νωρίτερα», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο Fox Business Network.
Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι πιο πρόσφατες συνομιλίες μεταξύ των απεσταλμένων των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ και ομολόγων τους, πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή (22/3) το βράδυ.
Νέο κύμα ισραηλινών αεροπορικών βομβαρδισμών στην Τεχεράνη
Νέο κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών εξαπέλυσαν σήμερα το μεσημέρι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις στην Τεχεράνη, ανακοινώθηκε απ’ αυτές τις τελευταίες.
Όπως ανέφεραν, οι αεροπορικές επιδρομές είχαν στόχο υποδομές του ιρανικού καθεστώτος στην καρδιά της ιρανικής πρωτεύουσας.
Τα πλήγματα ανακοινώθηκαν λίγο μετά τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι θα δώσει διαταγή στον αμερικανικό στρατό να αναβάλει οποιεσδήποτε επιθέσεις κατά των ιρανικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας, καθώς και εναντίον άλλων ενεργειακών υποδομών του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ είχαν «θετικές και εποικοδομητικές» συνομιλίες με την Ισλαμική Δημοκρατία.
Ιρανικές πηγές αμφισβήτησαν αυτή τη δήλωση του Τραμπ, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχουν άμεσες ούτε έμμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ.
Οι προηγούμενες εξελίξεις της ημέρας (23/3)
