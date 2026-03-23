«Το Ιράν θέλει απεγνωσμένα να συνάψει μια συμφωνία και αυτό ενδέχεται να γίνει μέσα σε πέντε ημέρες ή νωρίτερα», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο Fox Business Network, ο οποίος νωρίτερα ανακοίνωσε ότι θα «παγώσει» τις επιθέσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας για πέντε μέρες.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι πιο πρόσφατες συνομιλίες μεταξύ των απεσταλμένων των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ και ομολόγων τους, πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή (22/3) το βράδυ.

Παράλληλα, μιλώντας στο CNBC, ο Αμερικανός ηγέτης δήλωσε ότι «είμαστε αποφασισμένοι να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν», ενώ πρόσθεσε ότι οι συζητήσεις με τις ιρανικές αρχές ήταν πολύ έντονες και ότι παραμένει αισιόδοξος πως μπορεί να επιτευχθεί κάτι πολύ ουσιαστικό.

Επέμεινε, επίσης, ότι τα γεγονότα που εκτυλίσσονται στο Ιράν μπορούν να χαρακτηριστούν ως αλλαγή καθεστώτος.

Διαψεύδει το Ιράν

«Oι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ αποσκοπούν στη μείωση των τιμών στην ενέργεια και στην εξασφάλιση χρόνου για τα στρατιωτικά του σχέδια» ανταπάντησε νωρίτερα το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Δεν έχουν υπάρξει άμεσες ή έμμεσες διαπραγματεύσεις και δεν υπάρχουν ούτε αυτή τη στιγμή» διεμήνυσε Ιρανός αξιωματούχος.

Θα ακολουθήσει τα σχέδια των ΗΠΑ το Ισραήλ;

Πηγή που γνωρίζει τα στρατιωτικά σχέδια του Ισραήλ δήλωσε στο Reuters, ότι η Ουάσινγκτον είχε ενημερώσει την Ιερουσαλήμ για τις συνομιλίες της με την Τεχεράνη και ότι το Ισραήλ είναι πιθανό να ακολουθήσει την Ουάσινγκτον στην αναστολή οποιασδήποτε επίθεσης σε ιρανικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας και ενεργειακών υποδομών.

