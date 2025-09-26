«Σκληρά παζάρια» με την Τουρκία, είναι αποφασισμένος να κάνει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να πετύχει αυτά που θέλει, πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε συμφωνία με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τόσο για την άρση των αμερικανικών κυρώσεων όσο και για την πώληση προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών F-35.

Η συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ με τον Τούρκο ομόλογό του στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου ολοκληρώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (25/9), χωρίς ο πρώτος να προχωρήσει σε σταθερές δεσμεύσεις για τα δύο προαναφερόμενα βασικά ζητήματα.

«Μπορούμε εύκολα να κάνουμε συμφωνία για τα F-35, αλλά ο Ερντογάν θα πρέπει να κάνει κάτι για μας πρώτα», ήταν η χαρακτηριστική φράση του Ντόναλντ Τραμπ προς τους παριστάμενους δημοσιογράφους, με την οποία άφησε ανοικτό κάθε ενδεχόμενο, σχετικά με το κλείσιμο της συμφωνίας για τα F-35.

BREAKING: Trump: We can easily do a deal on F-35’s with Türkiye, but Erdogan going to do something for us first. pic.twitter.com/pycqRVIUdL — Clash Report (@clashreport) September 25, 2025

Ως γνωστόν, η Τουρκία αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια πολλά εμπόδια σε ότι αφορά την αγορά F-35 από τις ΗΠΑ, καθώς από το 2019, αποβλήθηκε από το πρόγραμμα παραγωγής εξαρτημάτων για το εν λόγω μαχητικό αεροσκάφος, μετά την αγορά αμυντικών συστημάτων από τη Ρωσία.

Παράλληλα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε την Τουρκία να σταματήσει τις αγορές πετρελαίου από τη Ρωσία, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας να κοπεί η χρηματοδότηση ενέργειας προς τη Μόσχα, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται με αμείωτη ένταση.

Κατά τη διάρκεια μιας σύντομης συνέντευξης μαζί με τον Ταγίπ Ερντογάν στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα ήθελε η Τουρκία να σταματήσει «να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία όσο η Ρωσία συνεχίζει την αιματοχυσία της εναντίον της Ουκρανίας».

«Το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει είναι να μην αγοράζει πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία», είπε ο Τραμπ. «Αν το έκανε αυτό, θα ήταν το καλύτερο».

-«Συμφώνησε ο Ερντογάν να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο;», ρωτήθηκε από δημοσιογράφο ο Αμερικανός πρόεδρος για να απαντήσει: «Δεν θέλω να το πω αυτό. Αλλά αν ήθελα, θα το έκανε».

Reporter: Did Erdogan agree to stop buying Russian oil? Trump: I don’t want to say that. But if I wanted him to, he would. pic.twitter.com/0jlhcO14jZ — Clash Report (@clashreport) September 25, 2025

Επίσης ο Ντ. Τραμπ πρόσθεσε ότι πιστεύει πως ο Ερντογάν χαίρει σεβασμού τόσο από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντόμιρ Ζελένσκι όσο και από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορούσε «να έχει μεγάλη επιρροή» στον πόλεμο «αν το θέλει».