Δεκαπέντε μήνες μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, η εικόνα που αποτυπώνεται στα μεγαλύτερα διεθνή μέσα δεν παραπέμπει σε μια διοίκηση με σαφή στρατηγική κατεύθυνση, αλλά σε ένα σύστημα που λειτουργεί υπό διαρκή πίεση και εσωτερικές αντιφάσεις.

Από τη The Wall Street Journal μέχρι το CNN και τη The Washington Post, το μοτίβο είναι επαναλαμβανόμενο: αποφάσεις που λαμβάνονται αιφνιδιαστικά, δημόσιες παρεμβάσεις που ανατρέπουν διπλωματικές διεργασίες και ένα επιτελείο που καλείται εκ των υστέρων να περιορίσει τις συνέπειες.

Στο επίκεντρο της ανησυχίας βρίσκεται η διαχείριση κρίσεων, ιδίως σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή και τις σχέσεις με το Ιράν.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, σε περιστατικό που καταγράφηκε στις αρχές Απριλίου, η αντίδραση του Αμερικανού προέδρου στην είδηση της κατάρριψης αμερικανικού μαχητικού χαρακτηρίστηκε από έντονη συναισθηματική φόρτιση, με συνεργάτες του να επιχειρούν να τον απομακρύνουν από τον πυρήνα της διαχείρισης ώστε να μην επηρεαστούν κρίσιμες επιχειρήσεις, όπως η διάσωση του ενός πιλότου. Το περιστατικό αυτό δεν παρουσιάζεται ως μεμονωμένο, αλλά ως ενδεικτικό ενός ευρύτερου προβλήματος ελέγχου.

Την ίδια στιγμή, το CNN περιγράφει μια σχεδόν παράλληλη πραγματικότητα στη διπλωματική σκηνή.

Όπως αναφέρει, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονταν κοντά σε ένα πλαίσιο συνεννόησης με το Ιράν, μέχρι τη στιγμή που οι δημόσιες τοποθετήσεις του Τραμπ, κυρίως μέσω κοινωνικών δικτύων, φέρονται να αποσταθεροποίησαν τη διαδικασία. Αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης, σε ιδιωτικές συνομιλίες, εμφανίζονται να αναγνωρίζουν ότι τέτοιου τύπου παρεμβάσεις υπονομεύουν τη διαπραγματευτική γραμμή.

Η εικόνα αυτή ενισχύεται και από αναλύσεις σχολιαστών όπως ο Stephen Collinson, ο οποίος επισημαίνει ότι ο Τραμπ συχνά φαίνεται να «διαπραγματεύεται δημόσια», επιδιώκοντας πολιτικό και επικοινωνιακό όφελος ακόμη και εις βάρος της ουσίας των συνομιλιών.

Σε ανάλογο τόνο, η Washington Post κάνει λόγο για «αντικρουόμενα μηνύματα» από τον Λευκό Οίκο, τα οποία δημιουργούν σύγχυση τόσο στους συμμάχους όσο και στους ίδιους τους κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Πίσω από αυτή την εικόνα, τα διεθνή μέσα περιγράφουν έναν μηχανισμό εσωτερικής διαχείρισης που λειτουργεί σχεδόν αμυντικά.

Σύμφωνα με το The Atlantic, συνεργάτες του προέδρου επιχειρούν να φιλτράρουν την πληροφόρηση που φτάνει σε εκείνον και να περιορίσουν την άμεση εμπλοκή του σε κρίσιμες αποφάσεις, δημιουργώντας ένα είδος «προστατευτικής ζώνης».

Η προσέγγιση αυτή, ωστόσο, ενέχει τον κίνδυνο περαιτέρω αποσύνδεσης μεταξύ πολιτικής ηγεσίας και πραγματικών δεδομένων.

Το αποτέλεσμα είναι μια προεδρία που ακροβατεί ανάμεσα σε μία επιθετική ρητορική και αιφνίδιες υπαναχωρήσεις, ένα μοτίβο που έχει ήδη αποκτήσει δικό του ακρωνύμιο στους πολιτικούς κύκλους της Ουάσινγκτον: «TACO» – Trump Always Chickens Out). Αυτό σε ελεύθερη μετάφραση στα ελληνικά αποδίδεται σε «Ο Τραμπ πάντα το βάζει στα πόδια», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά και ο βρετανικός The Guardian.

Παρότι η φράση χρησιμοποιείται συχνά ειρωνικά, αποτυπώνει μια υπαρκτή ανησυχία: ότι η έλλειψη συνέπειας ενδέχεται να πλήξει την αξιοπιστία των ΗΠΑ σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.

Η σύγκριση με την πρώτη θητεία του Τραμπ είναι αναπόφευκτη. Ήδη από το 2018, ο Bob Woodward, στο βιβλίο Fear: Trump in the White House, περιέγραφε ένα περιβάλλον έντασης, εσωτερικών συγκρούσεων και ad hoc αποφάσεων.

Σήμερα, αρκετοί αναλυτές εκτιμούν ότι τα ίδια χαρακτηριστικά όχι μόνο παραμένουν, αλλά έχουν ενταθεί, σε ένα διεθνές περιβάλλον σαφώς πιο ασταθές.

Το κρίσιμο ερώτημα που τίθεται πλέον δεν αφορά απλώς το πολιτικό στυλ του Τραμπ, αλλά τις επιπτώσεις του.

Όταν η εξωτερική πολιτική μιας υπερδύναμης εμφανίζεται να καθορίζεται σε πραγματικό χρόνο, συχνά υπό την πίεση της δημοσιότητας και των κοινωνικών δικτύων, η γραμμή μεταξύ στρατηγικής και αυτοσχεδιασμού γίνεται όλο και πιο δυσδιάκριτη.