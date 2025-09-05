«Φαίνεται πως χάσαμε την Ινδία και τη Ρωσία από την πιο σκοτεινή και βαθιά Κίνα.

Είθε να έχουν ένα μακρύ και ευημερούν μέλλον μαζί!», έγραψε χαρακτηριστικά, συνοδεύοντας την ανάρτηση με φωτογραφία του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ μαζί με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, τραβηγμένη κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνόδου κορυφής στην Κίνα.

Παράλληλα, το NBC, επικαλούμενο δύο ανώτερους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης, αναφέρει πως ο Τραμπ εμφανίζεται όλο και πιο απαισιόδοξος σχετικά με την επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία, ή ακόμη και το ενδεχόμενο απευθείας συνάντησης μεταξύ των ηγετών των δύο εμπόλεμων πλευρών.

Το ίδιο δημοσίευμα επισημαίνει και την αυξανόμενη ένταση στις σχέσεις ΗΠΑ–Ινδίας, μετά την απόφαση της Ουάσινγκτον να διπλασιάσει τους δασμούς ως αντίποινα για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου από τη Νέα Δελχί.

Η αντίδραση αυτή είχε αρνητικό αντίκτυπο στις διμερείς σχέσεις, οι οποίες επιδεινώθηκαν αισθητά.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η παρουσία του πρωθυπουργού Μόντι στη σύνοδο κορυφής που διοργάνωσε ο Σι Τζινπίνγκ, και οι δημόσιες εικόνες του να συνομιλεί θερμά με τον Πούτιν και τον Σι, θεωρήθηκαν ανησυχητικές από την αμερικανική πλευρά.

Όπως σχολίασε κυβερνητικός αξιωματούχος, «οι εικόνες αυτές δεν ήταν καθόλου καλές».

Ο Μπρετ Μπρούεν, πρώην διευθυντής διεθνών σχέσεων του Λευκού Οίκου επί κυβέρνησης Ομπάμα, ανέφερε σε συνέντευξή του:

«Δαπανήσαμε μια ολόκληρη δεκαετία προσπαθώντας να οικοδομήσουμε μια στρατηγική Ινδο-Ειρηνική συνεργασία για να περιορίσουμε την επιρροή της Κίνας.

Ο Τραμπ, ουσιαστικά, την τίναξε στον αέρα με μπαζούκα».