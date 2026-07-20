Ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τόνισε το βράδυ της Κυριακής (ώρα ΗΠΑ) ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ συνεχίζουν να πλήττουν «πολύ σκληρά» το Ιράν, ιδίως για να εκδικηθούν τους θανάτους Αμερικανών στρατιωτικών στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ημέρες.

«Τους πλήξαμε πολύ σκληρά ξανά απόψε, και το κάναμε για να τιμήσουμε πιθανόν τρεις, πιθανόν τρεις σπουδαίους πατριώτες», δήλωσε ο κ. Τραμπ απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους, καθώς επέστρεφε στην Ουάσιγκτον αφού παρακολούθησε τον τελικό του Μουντιάλ, ο οποίος διεξήχθη στο Νιού Τζέρσεϊ, προάστιο της Νέας Υόρκης.