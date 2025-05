Ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την Κυριακή επιβολή δασμού 100% σε όλες τις ταινίες που παράγονται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Όπως δήλωσε, εξουσιοδότησε τον Αμερικανό Αντιπρόσωπο Εμπορικών Σχέσεων να προχωρήσει στη διαδικασία επιβολής του δασμού, εξηγώντας ότι η βιομηχανία κινηματογράφου των ΗΠΑ «πεθαίνει πολύ γρήγορα» λόγω των κινήτρων που προσφέρουν άλλες χώρες για να προσελκύσουν σκηνοθέτες και στούντιο.

«Πρόκειται για μια συντονισμένη προσπάθεια άλλων εθνών και, συνεπώς, για απειλή εθνικής ασφάλειας», δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

The Movie Industry in America is DYING a very fast death. Other Countries are offering all sorts of incentives to draw our filmmakers and studios away from the United States. Hollywood, and many other areas within the U.S.A., are being devastated. This is a concerted effort by…

