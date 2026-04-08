«Οποιαδήποτε χώρα προμηθεύει στρατιωτικά όπλα στο Ιράν θα υποβάλλεται αμέσως σε δασμούς 50%, σε όλα ανεξαιρέτως τα αγαθά που πωλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με άμεση ισχύ. Δεν θα υπάρξουν αποκλεισμοί ή εξαιρέσεις!», προειδοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω των social media.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεργαστούν στενά με το Ιράν, το οποίο έχει υποστεί «αλλαγή καθεστώτος» και θα συζητήσουν για την ελάφρυνση των δασμών και των κυρώσεων με την Τεχεράνη, δήλωσε παράλληλα ο Αμερικανός Πρόεδρος, μετά την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες, σε συνεργασία με το Ιράν, θα ανασκάψουν και θα απομακρύνουν όλη τη βαθιά θαμμένη… Πυρηνική Σκόνη», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Truth Social, σημειώνοντας ότι αναφέρεται στα αποτελέσματα των πληγμάτων του Ιουνίου 2025, στο πυρηνικό απόθεμα του Ιράν.

«Δεν θα υπάρξει κανένας εμπλουτισμός ουρανίου», προσθέτει ο Τραμπ.

Οι σχετικές αναρτήσεις του Τραμπ στο Truth Social: