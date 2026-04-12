Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε την Κίνα με την επιβολή ιδιαίτερα υψηλών τελωνειακών δασμών, εφόσον διαπιστωθεί στρατιωτική υποστήριξη του Πεκίνου προς το Ιράν στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής.

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στο Fox News, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χαρακτηριστικά πως «αν τους πιάσουμε να το κάνουν αυτό, θα φάνε δασμούς 50%, ένα ιλιγγιώδες ποσό», υπογραμμίζοντας ότι η Ουάσιγκτον δεν θα επιτρέψει έμμεση ενίσχυση της ιρανικής οικονομίας και στρατιωτικής ισχύος.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να επιτρέψουν στο Ιράν να ενισχύεται οικονομικά μέσω της πώλησης πετρελαίου σε χώρες που το υποστηρίζουν, αφήνοντας σαφείς αιχμές προς το Πεκίνο.