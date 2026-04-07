Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα 6/4, ότι δεν μπορεί να γνωρίζει αν ο πόλεμος με το Ιράν βαίνει προς το τέλος του ή προς περαιτέρω κλιμάκωση, ενόψει της προθεσμίας που έχει θέσει για σήμερα Τρίτη 7/4, στις 8 μ.μ. προκειμένου το Ιράν να ανοίξει εκ νέου το Στενό του Ορμούζ.

«Δεν μπορώ να σας πω, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σας πω. Εξαρτάται από το τι κάνουν», είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε αν θα αποκλιμακώσει τη σύγκρουση, όπως είχε προηγουμένως υπονοήσει, ή αν θα την εντείνει, αναφερόμενος στην απειλή του να βομβαρδίσει γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ενέργειας. «Αυτή είναι μια κρίσιμη περίοδος. Έχουν μια προθεσμία, λοιπόν, μέχρι αύριο στις 8 η ώρα».

Η δηλωμένη αβεβαιότητα του Τραμπ σχετικά με την κατεύθυνση της σύγκρουσης προσέδωσε μια αρνητική χροιά στην μιντιακού τύπου εμφάνισή του στην αίθουσα ενημέρωσης του Λευκού Οίκου, μαζί με τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγσεθ και τον Πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, Νταν Κέιν, με αφορμή την επιτυχή ανάκτηση δύο Αμερικανών αεροπόρων από το εσωτερικό του ιρανικού εδάφους.

Οι τρεις άνδρες, μαζί με τον διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, περιέγραψαν με σχεδόν κινηματογραφικούς όρους, τη μεγάλης κλίμακας επιχείρηση διάσωσης των δύο στρατιωτικών, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο ο στρατός κατάφερε να τους εντοπίσει, ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποίησε παραπλάνηση για να εκτρέψει τις ιρανικές δυνάμεις σε άλλες περιοχές.

Η έμφαση του προέδρου στη σχεδόν «χολιγουντιανή» διάσταση της τολμηρής αποστολής έρχεται σε αντίθεση με ένα Αμερικανικό κοινό που εμφανίζεται ολοένα και πιο επιφυλακτικό έως αρνητικό απέναντι στη συνολική εμπλοκή των ΗΠΑ στο Ιράν.

«Σε μια εντυπωσιακή επίδειξη δεξιοτήτων, ακρίβειας, φονικότητας και ισχύος, ο αμερικανικός στρατός εισήλθε στην περιοχή-στην πραγματική περιοχή-αντιμετώπισε τον εχθρό, διέσωσε τον εγκλωβισμένο αξιωματικό, εξουδετέρωσε όλες τις απειλές και αποχώρησε από το ιρανικό έδαφος χωρίς καμία απώλεια», δήλωσε ο Τραμπ.

Το γεγονός ότι οι ιρανικές δυνάμεις κατάφεραν εξαρχής να καταρρίψουν το αεροσκάφος υπονόμευσε το μήνυμα των ΗΠΑ περί αεροπορικής υπεροχής έναντι του Ιράν.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα προβάλλει την άποψη ότι τα αμερικανικά αεροσκάφη απολάμβαναν ουσιαστικά πλήρη κυριαρχία στους ουρανούς πάνω από την Τεχεράνη.

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι διαπραγματεύσεις με τους Ιρανούς βρίσκονται σε εξέλιξη και διεξάγονται «καλή τη πίστει».

Ωστόσο, χαρακτήρισε τους Ιρανούς «πολύ καλούς γελωτοποιούς», επισημαίνοντας ότι η εξωτερική τους επικοινωνία έχει καθυστερήσει λόγω των καταστροφών από τις επιθέσεις. Τόνισε ότι το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ αποτελεί «πολύ μεγάλη προτεραιότητα» στο πλαίσιο αυτών των συνομιλιών.

«Πρέπει να έχουμε μια συμφωνία που να είναι αποδεκτή από εμένα και μέρος αυτής της συμφωνίας θα είναι ότι θέλουμε ελεύθερη κυκλοφορία του πετρελαίου και όλων των άλλων», είπε, χωρίς ωστόσο να δεσμευτεί πλήρως ότι μια συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει το άνοιγμα του στενού έως την προθεσμία της Τρίτης.

Εν μέσω αναφορών ότι οι Ιρανοί εξετάζουν το ενδεχόμενο επιβολής διοδίων για τη διέλευση πλοίων από το στενό, ο πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι ενδέχεται να εξετάζει μια ασυνήθιστη πρόταση, σύμφωνα με την οποία τα τέλη αυτά θα εισπράττονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Τι θα λέγατε αν επιβάλλαμε εμείς διόδια;» είπε. «Θα προτιμούσα να το κάνω αυτό, παρά να τους τα αφήσω, σωστά; Γιατί όχι; Είμαστε ο νικητής».

Επανέλαβε, επίσης, την απειλή που αιωρείται πάνω από τις συνομιλίες: αν το Ιράν δεν αναλάβει δράση, «δεν θα έχουν γέφυρες, δεν θα έχουν σταθμούς παραγωγής ενέργειας — θα επιστρέψουν στη λίθινη εποχή».

Έγινε πιο συγκεκριμένος τη Δευτέρα, διευκρινίζοντας τις λεπτομέρειες της πιθανής καταστροφής: «Έχουμε ένα σχέδιο, λόγω της ισχύος του στρατού μας, σύμφωνα με το οποίο κάθε γέφυρα στο Ιράν θα έχει αποδεκατιστεί μέχρι τις 12 αύριο το βράδυ, ενώ κάθε σταθμός παραγωγής ενέργειας θα είναι εκτός λειτουργίας, θα καίγεται, θα εκρήγνυται και δεν θα χρησιμοποιηθεί ποτέ ξανά», είπε ο Τραμπ. «Εννοώ πλήρη καταστροφή μέχρι τις 12. Και θα μπορούσε να συμβεί μέσα σε τέσσερις ώρες, αν το θέλαμε. Δεν θέλουμε να συμβεί αυτό».

Οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως έγκλημα πολέμου, ωστόσο ο Τραμπ απέρριψε αυτή την εκτίμηση. «Όχι, καθόλου. Ελπίζω να μην χρειαστεί να το κάνω».

Με πληροφορίες από: POLITICO