Η Βενεζουέλα δεν μπορεί να διεξάγει νέες εκλογές μέσα στις επόμενες 30 ημέρες, δήλωσε τη Δευτέρα ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προαναγγέλλοντας μια πιο μακροπρόθεσμη εμπλοκή των ΗΠΑ στα της χώρας, δύο ημέρες μετά τη σύλληψη από αμερικανικές δυνάμεις του Βενεζουελάνου Προέδρου, Νικολάς Μαδούρο, ενώ αναφέρθηκε και στις ευκαιρίες που εγείρονται για τις πετρελαϊκές εταιρείες από τις εξελίξεις στη χώρα της Καραϊβικής, όπως και στον ρόλο του Κογκρέσου.

«Πρέπει πρώτα να φτιάξουμε τη χώρα. Δεν μπορεί να κάνει εκλογές. Δεν υπάρχει περίπτωση ο κόσμος να μπορεί καν να ψηφίσει», δήλωσε ο Τραμπ, σε συνέντευξή του στο NBC News, για το ενδεχόμενο διεξαγωγής εκλογών μέσα στον επόμενο μήνα. «Όχι, θα χρειαστεί ένα διάστημα. Πρέπει – πρέπει να “νοσηλεύσουμε” τη χώρα για να ξανασταθεί στα πόδια της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να επιδοτήσουν μια προσπάθεια πετρελαϊκών εταιρειών να ξαναχτίσουν τις ενεργειακές υποδομές της Βενεζουέλας – ένα έργο που, όπως υποστήριξε, μπορεί να πάρει λιγότερο από 18 μήνες.

«Νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε και σε λιγότερο χρόνο από αυτό, αλλά θα κοστίσει πολλά χρήματα», ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος και πρόσθεσε: «Θα χρειαστεί να δαπανηθούν τεράστια ποσά και οι πετρελαϊκές εταιρείες θα τα δαπανήσουν, και μετά θα αποζημιωθούν από εμάς ή μέσω εσόδων».

Επέμεινε επίσης ότι οι ΗΠΑ δεν είναι σε πόλεμο με τη Βενεζουέλα.

«Όχι, δεν είμαστε», δήλωσε ο Τραμπ. «Είμαστε σε πόλεμο με ανθρώπους που πουλάνε ναρκωτικά. Είμαστε σε πόλεμο με ανθρώπους που αδειάζουν τις φυλακές τους στη χώρα μας και που ξεφορτώνουν τους τοξικοεξαρτημένους τους και τα ψυχιατρεία τους στη χώρα μας», πρόσθεσε.

Στη συνέντευξη διάρκειας περίπου 20 λεπτών, ο Τραμπ κατονόμασε μια ομάδα Αμερικανών αξιωματούχων -μεταξύ των οποίων τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, τον αναπληρωτή Προσωπάρχη του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς- που θα συμβάλλουν στην εποπτεία της αμερικανικής εμπλοκής στη Βενεζουέλα.

«Είναι μια ομάδα. Έχουν όλοι τεχνογνωσία, διαφορετική τεχνογνωσία», σημείωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Όσον αφορά, ωστόσο, στο ποιος εν τέλει θα έχει την ευθύνη, απάντησε μονολεκτικά: «Εγώ».

Η συνέντευξη του Τραμπ στο NBC News για το όραμά του στη Βενεζουέλα έλαβε χώρα λίγες ώρες μετά την απαγγελία κατηγοριών στον Μαδούρο, σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στη Νέα Υόρκη, για μια σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων είναι η συνωμοσία για ναρκο-τρομοκρατία και η συνωμοσία για εισαγωγή κοκαΐνης στις ΗΠΑ.

Ο Βενεζουελάνος ηγέτης συνελήφθη σε συγκρότημα στο Καράκας τα ξημερώματα του Σαββάτου, κατά τη διάρκεια επιδρομής των αμερικανικών Ειδικών Δυνάμεων και στελεχών επιβολής του νόμου.

Ο Μαδούρο κατά την πρώτη ακρόασή του στο αμερικανικό ομοσπονδιακό δικαστήριο δήλωσε αθώος, λέγοντας ότι παραμένει ο ηγέτης της χώρας του, παρότι η αντιπρόεδρος της κυβέρνησής του, Ντέλσι Ροντρίγκες, ορκίστηκε τη Δευτέρα ως διάδοχός του.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ροντρίγκες συνεργάζεται με Αμερικανούς αξιωματούχους, αλλά επέμεινε ότι δεν υπήρξε καμία επικοινωνία ανάμεσα στο περιβάλλον της και την αμερικανική πλευρά, πριν από την απομάκρυνση του Μαδούρο.

«Όχι, δεν ισχύει αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι σύντομα θα ληφθεί απόφαση για το αν οι υφιστάμενες κυρώσεις κατά της Ροντρίγκες θα παραμείνουν σε ισχύ ή θα αρθούν.

Όταν ρωτήθηκε αν υπήρξε «οποιαδήποτε συμφωνία με οποιονδήποτε αξιωματούχο στη Βενεζουέλα για να απομακρυνθεί» ο Μαδούρο, ο Τραμπ απάντησε: «Ε, ναι, γιατί πολλοί άνθρωποι ήθελαν να κάνουν μια συμφωνία, αλλά αποφασίσαμε να το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο», προσθέτοντας ότι αυτό έγινε χωρίς τη βοήθεια του στενού κύκλου του Βενεζουελάνου ηγέτη.

Ο Τραμπ επίσης αρνήθηκε να πει αν έχει μιλήσει ήδη με τη Ροντρίγκες, αλλά τόνισε ότι ο Ρούμπιο «της μιλά άπταιστα στα ισπανικά» και ότι η «σχέση τους είναι πολύ ισχυρή».

Άφησε να εννοηθεί δε, ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να προβούν σε δεύτερη στρατιωτική εισβολή στη Βενεζουέλα αν η Ροντρίγκες σταματήσει να συνεργάζεται με τους Αμερικανούς αξιωματούχους, όμως είπε ότι δεν πιστεύει πως θα χρειαστεί.

Ο Τραμπ επίσης υπαινίχθηκε ότι αρχικά περίμενε πως ίσως θα έπρεπε να στείλει ξανά αμερικανικές δυνάμεις στη χώρα. «Είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε», δήλωσε. «Στην πραγματικότητα, το είχαμε προβλέψει», πρόσθεσε.

Τι είπε για τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο αλλά και το MAGA

Ο Τραμπ διέψευσε επίσης ρεπορτάζ της Washington Post ότι έχει απορρίψει την πιθανότητα να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας η ηγέτιδα της βενεζουελάνικης αντιπολίτευσης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, επειδή κέρδισε πέρυσι το Νόμπελ Ειρήνης – ένα βραβείο που ο Τραμπ επιδιώκει εδώ και καιρό.

«Δεν θα έπρεπε να το είχε κερδίσει», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αλλά πρόσθεσε: «Όμως όχι, αυτό δεν έχει καμία σχέση με την απόφασή μου».

Όσον αφορά την αμφισβήτηση μιας ενδεχόμενης μακροχρόνιας εμπλοκής των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα -δεδομένων των δεσμεύσεών του κατά την προεκλογική εκστρατεία του «Πρώτα η Αμερική» και την επιθυμία του να τερματίζει πολέμους αντί να τους ξεκινά- ο Τραμπ δήλωσε πως είναι βέβαιος ότι η πολιτική βάση του τον στηρίζει.

«Το MAGA το λατρεύει. Το MAGA λατρεύει αυτό που κάνω. Το MAGA λατρεύει ό,τι κάνω», δήλωσε ο Τραμπ. «Το MAGA είμαι εγώ. Το MAGA λατρεύει ό,τι κάνω, κι εγώ λατρεύω ό,τι κάνω».

Επικριτές και από τα δύο κόμματα πάντως, έχουν επισημάνει ότι ο Τραμπ δεν ζήτησε νέα εξουσιοδότηση από το Κογκρέσο για να ξεκινήσει την στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα τα ξημερώματα του Σαββάτου, με τον ίδιο να σημειώνει στο NBC News ότι δεν θα χρειαζόταν.

«Έχουμε σημαντική υποστήριξη στο Κογκρέσο», ανέφερε. «Και το Κογκρέσο ήξερε τι κάναμε από την αρχή, αλλά έχουμε σημαντική υποστήριξη στο Κογκρέσο. Γιατί να μη μας υποστηρίξουν;», απάντησε.

Όταν ρωτήθηκε τι ακριβώς «ήξερε» το Κογκρέσο -και αν κάποιοι νομοθέτες είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για την επιχείρηση- ο Τραμπ αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. «Δεν θέλω να μπω σε αυτό», απάντησε, «αλλά κάποιοι ήξεραν.»