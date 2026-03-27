«Παράθυρο ευκαιρίας» δέκα ημερών για έναρξη διαπραγμάτευσης με το Ιράν έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο truth social, επισημαίνοντας ότι δεν θα γίνουν επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές στο διάστημα αυτό.

Συγκεκριμένα ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρει χαρακτηριστικά: «Σύμφωνα με αίτημα της ιρανικής κυβέρνησης, αναστέλλω για 10 ημέρες την περίοδο καταστροφής ενεργειακών εγκαταστάσεων, έως τη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026, στις 8 μ.μ. (Ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ)». Και συνεχίζει γράφοντας ότι: «Οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη και πηγαίνουν πολύ καλά, παρά τις λανθασμένες δηλώσεις περί του αντιθέτου από τα μέσα ενημέρωσης που μεταδίδουν Fake News».

Μιλώντας αργότερα σε εκπομπή στο Fox News, ο Τραμπ είπε ότι οι Ιρανοί του ζήτησαν παράταση επτά ημερών, και εκείνος τους έδωσε δέκα. Εξηγώντας τη στάση του είπε ότι δεν μπορούσε να αφήσει «τρελούς να έχουν πυρηνικά» και πως η CIA τον είχε ενημερώσει πως ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι γκέι.

Ταυτόχρονα, το Πεντάγωνο φέρεται να σχεδιάζει την ανάπτυξη 10.000 στρατιωτών των χερσαίων δυνάμεων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, για να δώσει στον Ντόναλντ Τραμπ περαιτέρω «επιλογές», σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. Η εφημερίδα επικαλείται πηγές της στο υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ.

Πάνω από 1 εκατομμύριο Ιρανοί έτοιμοι να αντιμετωπίσουν χερσαία επέμβαση

Την ίδια στιγμή, πάνω από ένα εκατομμύριο Ιρανοί στρατιώτες, έχουν κινητοποιηθεί από την στρατιωτική ηγεσία του Ιράν και είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν μια πιθανή χερσαία εισβολή των ΗΠΑ τόσο στα ενδότερα της χώρας όσο και στο νησί Χαργκ, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο Tansim, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή.

#BREAKING More than 1 million fighters in Iran have been prepared for a ground battle with the US, reports Tasnim news agency, citing an Iranian military source. — Iran’s Today (@Iran) March 26, 2026

Ειδικότερα, η εν λόγω πηγή δήλωσε στο Tasnim, ότι, καθώς εντείνονται τα σενάρια για πιθανή «ιστορική ανοησία» των ΗΠΑ να εμπλακούν χερσαία στο νότιο μέτωπο του Ιράν, έχει δημιουργηθεί κύμα ενθουσιασμού μεταξύ των ιρανικών χερσαίων δυνάμεων «για να μετατρέψουν το ιρανικό έδαφος σε ιστορική κόλαση για τους Αμερικανούς».

Νωρίτερα, το Reuters μετέδωσε, επικαλούμενο το Ιρανικό Πρακτορείο Tasnim, ότι το Ιράν απάντησε επίσημα στο σχέδιο 15 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ για την επίτευξη συμφωνίας που θα βάλει τέλος στις εχθροπραξίες. Σύμφωνα με όσα αναφέρει λοιπόν, «το Ιράν απαιτεί τερματισμό των επιθέσεων και των στοχευμένων δολοφονιών, εγγυήσεις ότι ο πόλεμος δεν θα ξαναρχίσει και αποζημιώσεις για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τους βομβαρδισμούς». Η Τεχεράνη επιμένει επίσης ότι «ο έλεγχός του στα Στενά του Ορμούζ είναι φυσικό και νόμιμο δικαίωμα του Ιράν».

