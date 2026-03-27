«Παράθυρο ευκαιρίας» δέκα ημερών για έναρξη διαπραγμάτευσης με το Ιράν έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο truth social, επισημαίνοντας ότι δεν θα γίνουν επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές στο διάστημα αυτό.
Συγκεκριμένα ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρει χαρακτηριστικά: «Σύμφωνα με αίτημα της ιρανικής κυβέρνησης, αναστέλλω για 10 ημέρες την περίοδο καταστροφής ενεργειακών εγκαταστάσεων, έως τη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026, στις 8 μ.μ. (Ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ)». Και συνεχίζει γράφοντας ότι: «Οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη και πηγαίνουν πολύ καλά, παρά τις λανθασμένες δηλώσεις περί του αντιθέτου από τα μέσα ενημέρωσης που μεταδίδουν Fake News».
Μιλώντας αργότερα σε εκπομπή στο Fox News, ο Τραμπ είπε ότι οι Ιρανοί του ζήτησαν παράταση επτά ημερών, και εκείνος τους έδωσε δέκα. Εξηγώντας τη στάση του είπε ότι δεν μπορούσε να αφήσει «τρελούς να έχουν πυρηνικά» και πως η CIA τον είχε ενημερώσει πως ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι γκέι.
Ταυτόχρονα, το Πεντάγωνο φέρεται να σχεδιάζει την ανάπτυξη 10.000 στρατιωτών των χερσαίων δυνάμεων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, για να δώσει στον Ντόναλντ Τραμπ περαιτέρω «επιλογές», σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. Η εφημερίδα επικαλείται πηγές της στο υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ.
Πάνω από 1 εκατομμύριο Ιρανοί έτοιμοι να αντιμετωπίσουν χερσαία επέμβαση
Την ίδια στιγμή, πάνω από ένα εκατομμύριο Ιρανοί στρατιώτες, έχουν κινητοποιηθεί από την στρατιωτική ηγεσία του Ιράν και είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν μια πιθανή χερσαία εισβολή των ΗΠΑ τόσο στα ενδότερα της χώρας όσο και στο νησί Χαργκ, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο Tansim, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή.
More than 1 million fighters in Iran have been prepared for a ground battle with the US, reports Tasnim news agency, citing an Iranian military source.
— Iran’s Today (@Iran) March 26, 2026
Ειδικότερα, η εν λόγω πηγή δήλωσε στο Tasnim, ότι, καθώς εντείνονται τα σενάρια για πιθανή «ιστορική ανοησία» των ΗΠΑ να εμπλακούν χερσαία στο νότιο μέτωπο του Ιράν, έχει δημιουργηθεί κύμα ενθουσιασμού μεταξύ των ιρανικών χερσαίων δυνάμεων «για να μετατρέψουν το ιρανικό έδαφος σε ιστορική κόλαση για τους Αμερικανούς».
Νωρίτερα, το Reuters μετέδωσε, επικαλούμενο το Ιρανικό Πρακτορείο Tasnim, ότι το Ιράν απάντησε επίσημα στο σχέδιο 15 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ για την επίτευξη συμφωνίας που θα βάλει τέλος στις εχθροπραξίες. Σύμφωνα με όσα αναφέρει λοιπόν, «το Ιράν απαιτεί τερματισμό των επιθέσεων και των στοχευμένων δολοφονιών, εγγυήσεις ότι ο πόλεμος δεν θα ξαναρχίσει και αποζημιώσεις για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τους βομβαρδισμούς». Η Τεχεράνη επιμένει επίσης ότι «ο έλεγχός του στα Στενά του Ορμούζ είναι φυσικό και νόμιμο δικαίωμα του Ιράν».
Πλήγμα σε λιμάνι του Κουβέιτ από drones
Η Λιμενική Αρχή του Κουβέιτ ανέφερε ότι το λιμάνι Shuwaikh, κοντά στην πόλη του Κουβέιτ, δέχτηκε επιθέσεις από drones σήμερα το πρωί.
Σε δήλωσή της, η αρχή ανέφερε ότι η επίθεση προκάλεσε «υλικές ζημιές», χωρίς όμως να υπάρχουν θύματα.
BREAKING: Kuwait’s Shuwaikh Port attacked by drones: port authority
🔴 LIVE updates: https://t.co/Y6mc3DP51S pic.twitter.com/lWZV5OGgQ6
— Al Jazeera Breaking News (@AJENews) March 27, 2026
Γιατί το Ιράν έχει το «πάνω χέρι» στα Στενά του ορμούζ
Η γεωγραφική του θέση και ο ασύμμετρος πόλεμος που διεξάγει, καθιστούν το Ιράν κυρίαρχη δύναμη στα Στενά του Ορμούζ.
Τάνκερ που είχε χτυπηθεί στο Ορμούζ προσάραξε στο νησί Κεσμ του Ιράν
Το τάνκερ με σημαία Ταϊλάνδης, που χτυπήθηκε από βλήματα στα Στενά του Ορμούζ νωρίτερα αυτόν τον μήνα, προσάραξε στα ανοικτά του νησιού Κεσμ του Ιράν, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.
Η Ταϊλάνδη ανακοίνωσε ότι 20 μέλη πληρώματος διασώθηκαν από το ναυτικό του Ομάν, ενώ τρία αγνοούνται μετά από έκρηξη στην πρύμνη του πλοίου Mayuree Naree, η οποία προκάλεσε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο.
video: Iranian forces (IRGC) attacked the Thai-flagged Mayuree Naree with missiles/projectiles on March 11 in the Strait of Hormuz.
IRGC claimed responsibility; The ship later ran aground near Qeshm after damage.
Kurd Alarm reported via Telegram: https://t.co/XU3JU5sB0a pic.twitter.com/2iE4WvshL3
— Botin Kurdistani (@kurdistannews24) March 27, 2026
Επίθεση σε εξέλιξη στην Βηρυτό
Εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο νότιο τμήμα της Βηρυτού, μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, ενώ λιβανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ.
Οπτικό υλικό του AFP δείχνει καπνό να υψώνεται από νότιες συνοικίες της πρωτεύουσας του Λιβάνου -κατά το Ισραήλ προπύργια του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν-, που βομβαρδίζονται σχεδόν καθημερινά αφότου η χώρα αυτή σύρθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τη 2η Μαρτίου.
Δεν υπήρξε ούτε προειδοποίηση, ούτε διαταγή σε κατοίκους να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους πριν από τους βομβαρδισμούς.
Τα ΗΑΕ δηλώνουν πως θα μετάσχουν σε πολυεθνική ναυτική δύναμη για το άνοιγμα των Στενών στο Ορμούζ
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν ενημερώσει την Ουάσινγκτον και άλλους δυτικούς συμμάχους ότι θα συμμετάσχουν σε μια πολυεθνική ναυτική ομάδα που αποσκοπεί στο να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times , επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.
Το Reuters δεν μπορεί να επαληθεύσει άμεσα την πληροφορία.
ΟΙ ΗΠΑ αναπτύσσουν θαλάσσια drones στον Περσικό Κόλπο
Οι ΗΠΑ ανέπτυξαν ταχύπλοα drones στον Περσικό Κόλπο. Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε για πρώτη φορά ότι μη επανδρωμένα drone περιπολούν τα Στενά του Ορμούζ κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης Epic Fury.
Χάρτης με όλα τα πλήγματα στη Μέση Ανατολή στις 28 μέρες του πολέμου
Το AFP δημοσιοποίησε χάρτη με όλα τα πλήγματα που έγιναν στη Μέση Ανατολή από την αρχή του πολέμου μέχρι σήμερα.
Πλήγματα σε κυβερνητικά κτήρια στην Τεχεράνη
Το Ισραήλ έπληξε κυβερνητικά κτήρια στην Τεχεράνη κατά τη διάρκεια της νύχτας. Εκρήξεις ακούστηκαν σε όλη την πρωτεύουσα και στο Καράτζ.
WSJ: Το Πεντάγωνο εξετάζει χερσαία επίθεση στο Ιράν
Το Πεντάγωνο εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής έως και 10.000 επιπλέον χερσαίων στρατιωτών στη Μέση Ανατολή για να δώσει στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ περισσότερες στρατιωτικές επιλογές, αναφέρει η Wall Street Journal, επικαλούμενη αξιωματούχους του Υπουργείου Άμυνας που γνωρίζουν τον σχεδιασμό.
Νέα αινιγματική ανάρτηση από τον Λευκό Οίκο
Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε ένα ακόμη αινιγματικό βίντεο με τροποποιημένο ήχο που λέει «Συναρπαστική ανακοίνωση αύριο».
Λίστα πιθανών στόχων στα ΗΑΕ έδωσαν οι Ιρανοί
Το πρακτορείο Fars News Agency, που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC), δημοσίευσε γράφημα με πιθανούς στόχους κρίσιμων υποδομών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εντείνοντας την ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση στον Κόλπο.
Στη λίστα περιλαμβάνονται:
- το συγκρότημα παραγωγής ενέργειας και αφαλάτωσης Jebel Ali στο Ντουμπάι,
- ο πυρηνικός σταθμός Barakah στο Άμπου Ντάμπι,
- ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής Al Taweelah,
- η μονάδα M Station στο Ντουμπάι,
- και το ηλιακό πάρκο Mohammed bin Rashid.
🚨🇮🇷🇦🇪🇧🇭 Iran just published a hit list for the UAE’s most critical infrastructure
Fars News Agency, linked to the IRGC, released an infographic identifying five key targets: Jebel Ali power and desalination complex in Dubai, the Barakah nuclear power plant in Abu Dhabi, Al… https://t.co/PXXXKkGRHr pic.twitter.com/HeZopOXlX1
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 26, 2026
IAEA: Κίνδυνος «μεγάλου ατυχήματος» από πλήγματα κοντά σε πυρηνικό σταθμό στο Ιράν
Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA) προειδοποιεί για τον κίνδυνο ενός «μεγάλου ατυχήματος» εάν συνεχιστούν τα πλήγματα κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν.
Η προειδοποίηση έρχεται μετά από αναφερόμενη επίθεση στην περιοχή του πυρηνικού σταθμού του Μπουσέρ, στα νοτιοδυτικά της χώρας.
Σε ανακοίνωσή της, η υπηρεσία του ΟΗΕ καλεί σε «μέγιστη αυτοσυγκράτηση», τονίζοντας ότι πρόκειται για ενεργό πυρηνικό σταθμό με μεγάλη ποσότητα πυρηνικού υλικού. Ο γενικός διευθυντής της IAEA, Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι, προειδοποίησε ότι τυχόν ζημιές στην εγκατάσταση θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σοβαρό ραδιολογικό ατύχημα με επιπτώσεις όχι μόνο στο Ιράν αλλά και σε ευρύτερη περιοχή.
Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει κεκλεισμένων των θυρών για το Ιράν
Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει προγραμματίσει κλειστή διαβούλευση για το Ιράν το πρωί της Παρασκευής.
Η Ρωσία ζήτησε τη συνάντηση σχετικά με τις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ σε πολιτικές υποδομές στη χώρα, όπως δήλωσαν δύο διπλωμάτες του ΟΗΕ, μιλώντας αργά την Πέμπτη υπό τον όρο της ανωνυμίας, επειδή η συνάντηση δεν είναι δημόσια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες ασκούν την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας, προγραμμάτισαν τη συνάντηση.
Τα ΗΑΕ ζητούν διεθνή δύναμη για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) ζητούν τη συγκρότηση διεθνούς δύναμης για να εξασφαλιστεί η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, τα οποία θεωρούνται κρίσιμη οδός για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου.